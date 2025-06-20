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揭罷免藍委連署無效破13萬份 洪孟楷：大罷免大造假

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。聯合報資料照
國民黨立委洪孟楷。聯合報資料照

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，國民黨立委洪孟楷揭露數據，表示總計違規連署已超過13萬份，這不是大罷免大成功，這是「大罷免大造假」。

洪孟楷揭露違規二階連署數字，他說一清二楚，請檢調睜大眼看清楚。罷免洪孟楷連署無效有6876份，罷免鄭正鈐連署無效有1萬693份，罷免牛煦庭連署無效有6214份，罷免呂玉玲連署無效有6143份，罷免丁學忠連署無效有5838份，罷免廖偉翔連署無效有5725份，罷免林沛祥連署無效有5598份，罷免邱若華連署無效有5555份，罷免萬美玲連署無效有5077份，罷免林思銘連署無效有5082份，罷免魯明哲連署無效有5398份，罷免張智倫連署無效有4988份。

洪孟楷繼續說，罷免王鴻薇連署無效有4594份，罷免廖先翔連署無效有4289份，罷免羅廷瑋連署無效有5451份，罷免游顥連署無效有4098份，罷免羅智強連署無效有4012份，罷免賴士葆連署無效有3917份，罷免林德福連署無效有3899份，罷免徐巧芯連署無效有3879份，罷免葉元之連署無效有3563份，罷免黃建賓連署無效有2596份，罷免黃健豪連署無效有6588份，罷免李彥秀連署無效有5265份。

洪孟楷強調，總計違規連署已超過13萬份，這不是大罷免大成功，這是「大罷免大造假」。請司法檢調統一標準，即刻啟動調查。全民分享，看辦不辦？還是會吃案？

罷免 洪孟楷 國民黨

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