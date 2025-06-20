726大罷免／基隆絕沛高喊改變的機會 林沛祥：正面迎戰

中選會今天公布基隆罷免林沛祥二階連署書審查通過，24位國民黨立委與新竹市長罷免投票訂於7月26日舉行。發起連署的「基隆絕沛」今天表示，7月26日就是基隆人改變的機會，基隆人要勇敢站出來創造歷史的一刻。

林沛祥稍早曾回應表示，他虛心接受民意的各種聲音與檢視，全力赴走，絕不鬆懈，盼藍、白的支持者認清民進黨的手段，一定要出來投不同意罷免，唯有正面迎戰、積極應對，是守護基隆的唯一道路。

罷免林沛祥領銜人陳青逸說，回顧這段路程，從1月15日展開第一階段提議連署罷免林沛祥，到5月23日遞交3萬7533份罷免連署書，每一步都走得艱辛。因為有山海公民拆樑行動與全國各罷團志工們，願意陪基隆罷免林沛祥的志工們彼此同心協力，大家才能一起突破重圍，勇敢奮戰至今。

陳青逸表示，感謝來自各地志工們在大街小巷收集連署書，不畏風吹雨淋與艷陽高照，每一位連署小蜜蜂，都是幫助基隆人下架林沛祥的大英雄。

陳青逸說，基隆市民憤怒及不能接受的是，國民黨為了反制罷免林沛祥案，國民黨工甚至涉嫌「抄黨員名冊」、「死人連署」等偽造文書的刑事犯罪。林沛祥兼任國民黨基隆市黨部主委，卻從未出面為國民黨涉嫌犯罪向市民道歉。市府民政處前處長張淵翔涉嫌違法使用戶政系統查詢民眾個資，更是醜聞。

陳青逸表示，請投「同意罷免林沛祥」，拒絕張淵翔、謝國樑、林沛祥三大家族繼續壟斷基隆政治。7月26日，請一起投下同意罷免林沛祥，這是一次基隆人改變的機會。