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柯建銘鐵口直斷726罷免投票 國民黨：坐實民主醜聞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，如民進黨立院黨團總召柯建銘日前預測。國民黨批，坐實台灣民主醜聞，呼籲民眾投票反綠共戰獨裁。

國民黨文傳會主委林寬裕說，還沒開會就有宣傳車在街上跑來跑去，中選會果真是獨裁政黨的工具。國民黨會全力守護所有的黨籍立委與台灣得來不易的民主，歷次民調都顯示，主流民意不認同所謂的大罷免，國民黨呼籲台灣民眾一起反綠共戰獨裁，票投不同意，台灣大勝利。

國民黨副發言人康晉瑜表示，坐實台灣民主醜聞，柯建銘、罷團根本預知7月26日投票。中選會剛剛傍晚決議第一波24案立委罷免案，定於114年7月26日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。怎麼這麼剛好？柯建銘、罷團都猜對？還能預先做好文宣。

康晉瑜說，台灣的獨立機關從憲法法庭、NCC到中選會，通通變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。保護台灣的民主要靠大家出來投下「不同意罷免」。 既然日期已訂，國民黨接下來會全力協助守護每一席藍營立委，絕對不讓民進黨府、院、黨三位一體、欺壓在野的陽謀得逞。

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