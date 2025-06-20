首波罷免案7月26日投票 涂權吉：用行動遏制惡罷此一歪風

大罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會今公布審定首波罷免案，其中桃園立委第二選區將於7月26日投票，二選區罷團領銜人Rick表示，接下來會繼續掛看板、發宣傳單、志工也會積極站路口、掃市場，努力跟鄉親溝通。立委涂權吉說，反惡罷才能團結台灣，請所有支持者出來投不同意罷免票，用行動遏制惡罷此一歪風。

涂權吉表示，惡罷團體對他造謠抹黑抹紅，但是面對聯電創辦人曹興誠的和艦案、閩南狼高唱福建見、國安會秘書長吳釗燮的助理收錢通匪、沈伯洋家族大賺紅錢卻假裝看不見？

涂權吉批評，惡罷團體以愛國主義之名，行分化破壞台灣團結之實，利用謠言破壞台灣民間社會的和諧，讓有識者深惡痛絕。涂權吉說，社會大眾唾棄惡罷團體造謠生事，少數公民團體發動的惡性罷免不會得逞。

涂權吉說，沿海、楊梅的改變肉眼可見，這一年多的任期中他一天當兩天拼，問政表現有目共睹。

接下來會持續舉辦問政說明會直接向選民訴求，7月26日的罷免投票日，請「出來投票」、「不同意罷免」。

涂權吉呼籲，反惡罷才能團結台灣，挺權吉共同守護桃園，請所有支持者出來投不同意罷免票，用行動遏制惡罷此一歪風，守護台灣，守護民主，守護家園。

桃二選區罷團領銜人Rick表示，自去年5月開始參加青鳥行動開始，後來加入罷團走到現在，其實沒想過能走到罷免成案的階段，一年來志工都很努力，也給桃二選區重新選擇的機會，因此大家希望可以在7月26日這天，站出來同意罷免，給家鄉改變的機會，接下來會繼續掛看板、發宣傳單、志工也會積極站路口、掃市場，努力跟鄉親溝通。