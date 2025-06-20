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726投不同意罷免 北市5藍委聲明「一個都不能少」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委李彥秀（左起）、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強與蔣萬安合體。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀（左起）、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強與蔣萬安合體。聯合報系資料照

中選會今天公布大罷免二階段審查結果，國民黨台北市5席立委的罷免案都成立，王鴻薇李彥秀羅智強徐巧芯賴士葆下午發表共同聲明「一個都不能少」並堅定反惡罷，請台北市民在7月26日星期六出門投票，投下「不同意罷免」。

共同聲明如下：

民進黨發起的大惡罷（柯建銘親口承認）是史無前例的惡質罷免，幾乎將所有的在野黨區域立委集中罷免，甚至扣上紅帽，在中華民國當中分裂彼此、挑起矛盾。世界跟不上台灣，過去到現在根本沒有任何一國家的政黨濫用罷免來清算政敵，民進黨正事不做、民生不顧，只會鬥爭。反對罷免，就是對賴清德政府投下不信任票。

我們五位台北市的立委共同的替台北市爭取每年四百一十六億的預算，將與台北市蔣萬安市長一起推動建設，讓台北更好。若是台北市的立委被罷免，台北市民的權益將會被中央全數收回，被刪除的補助款包含中低收入戶津貼、營養午餐等，租金補貼也將不復存在！

所以相信台北市民雪亮的眼睛，能夠做出最正確的選擇。在7/26(六）堅定出門投票，投下「不同意罷免」，台北市五席立委一個都不能少，讓惡質罷免失敗，中華民國的民主才會大成功！

賴士葆 蔣萬安 羅智強 罷免 王鴻薇 民進黨 柯建銘 李彥秀 徐巧芯 國民黨

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