罷免「24+1案」726投票 黃國昌籲投不同意拒絕政治惡鬥
中選會今天公告25案罷免案成案，並於7月26日投開票。民眾黨團總召黃國昌晚間呼籲民眾7月26日一起出來投下不同意票，這一票不僅是拒絕政治惡鬥，也是對總統賴清德投下不信任票。
大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。
黃國昌晚間透過聲明表示，一如預期，中選會果然淪為民進黨團總召柯建銘的聽命小弟，柯建銘都喊出投票日為7月26日，中選會也完全不演了，遵照辦理，在總統賴清德執政下，中選會原應有的超然中立，就是一場大笑話。
黃國昌表示，民進黨也不用再扭捏作態，大方承認大罷免就是民進黨輸不起翻桌所發動的政治鬥爭，目的就是要走回民進黨的一黨專制。
黃國昌呼籲，7月26日請大家一起出來投下不同意罷免，這一票不同意，不僅是拒絕政治惡鬥，也是對賴總統投下不信任票，絕不能讓民進黨跟賴總統把台灣帶往獨裁專制。
此外，對於投票日擇定7月26日，中選會表示，主因是考量國家安定、公投投票權人名冊編造時間，以及避開考區集中的國考等理由。
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