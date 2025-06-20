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大罷免桃園6席立委全成案 立委、罷團都發聯合聲明

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園罷團今聯合聲明，強調正在改寫歷史，守住台灣未來。圖／本報資料畫面
桃園罷團今聯合聲明，強調正在改寫歷史，守住台灣未來。圖／本報資料畫面

中選會今天公布大罷免二階段審查結果，國民黨桃園6席立委的罷免案都成立，桃園1、3、4、6選區罷團今聯合聲明，強調正在改寫歷史，守住台灣未來；桃園6席立委也聯合聲明，強調自己既沒貪污，也沒違法亂紀，只因身為在野立委被捲入戰場，呼籲民眾投不同意票，撥亂反正。

罷團指出，民主制度不是只有少數服從多數，還必須兼顧程序和論理的正當性，才能包含多數尊重少數，落實民主制度中的協商精神。藍白2黨在任何議題上都是用席次多數輾壓程序，盡是擴權違憲、破壞體制的惡劣議案與肉桶法案。委員素質低落，提出無數匪夷所思議案，甚至說不清刪除多少總預算，國民黨罷免民進黨立委的連署過程造假與抄襲罄竹難書。

另外，國民黨內部的中國勢力斑斑可見，自從傅崐萁去年不顧地震災情率團朝覲中國之後，各種親中害台的法案就不斷提出並強行通過。

罷團強調自己正在改寫歷史，指大罷免不是藍白兩黨眼中的仇恨，而是對台灣的愛，呼籲7月26日投同意罷免。

國民黨桃園6席立委聲明則強調自己既沒有貪污腐敗，也沒有違法亂紀，未怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭；立委們呼籲市民出門投不同意罷免，撥亂反正。

立委們聲明也強調，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線，但他們不會放任謊言蓋過真相，也不會讓政治髒水取代政見兌現，不只會照常工作，還會加班宣傳，讓更多選民知道他們的問政成果。他們在立院協力作戰，通過「財政收支劃分法」修正，桃園的「預算增幅」72.4%，六都第一，「這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰。我們呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免」。

罷免 桃園 國民黨

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