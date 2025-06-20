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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

藍24立委進入3階罷免投票 黃建賓在列籲鄉親投不同意

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
藍24立委進入3階罷免投票，台東立委黃建賓今發聲明呼籲鄉親投不同意。圖／立委黃建賓辦公室提供
藍24立委進入3階罷免投票，台東立委黃建賓今發聲明呼籲鄉親投不同意。圖／立委黃建賓辦公室提供

中選會今天宣布24件立法委員罷免案的2階審查，並將於7月26日舉行投票。台東立委黃建賓也在名單中，他發聲明呼籲鄉親投下不同意票，才能阻止惡罷每年騷擾。

黃建賓表示，執政黨結合側翼網軍推動全國惡意大罷免，「只顧鬥爭、不顧民生」，以煽動仇恨的方式，製造人民之間的對立，嚴重騷擾到台東鄉親平靜的生活，唯有在7月26日一起站出來投下「不同意」票，才能阻止惡意罷免每年都浪費人民納稅錢，阻止惡意罷免每年都帶來的騷擾。

他指出，許多鄉親反映，在罷免團體連署的過程中，有獨居長者受到罷免團體登門騷擾、有店家因為拒絕連署而遭到謾罵，甚至連地方宮廟都被出征，這些亂象證明罷免團體為了政治鬥爭，已造成許多台東鄉親心生厭煩，甚至是感到害怕，深怕一不小心就成為下一個被批鬥攻擊的對象。

黃建賓說，「欺負我可以，但不要欺負台東人！」執政黨長年漠視東部建設，0403強震過了1年多，東部鐵路設施安全改善計畫還卡在中央；台東人苦盼的花東快速道路，被交通部以經濟效益低退回。如今在東部鐵路災損未復原前，又要調漲票價，造成台東人龐大的經濟負擔，甚至還有風電開發案，恐怕破壞美麗的東海岸。

他表示，對於台東人面臨的不公不義，他始終堅定立場為台東發聲：凍漲台鐵東部票價、盡速興建花東快、提升台鐵安全性及量能、堅決反對風電破壞台東環境。而如今的惡意大罷免，就是透過政治惡鬥阻止台東人發聲，阻止台東人爭取公平權益，唯有在7月26日站出來投下「不同意」票，才不會讓台東人的聲音被蓋住，才能阻止政治動亂繼續在台東發生，「這一票，不是投給個人或政黨，而是要守護台東及下一代的未來！」

黃建賓 罷免 台東

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