726大罷免投票 國民黨團轟劇本早寫好：最黑暗不堪一天

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日。國民黨立法院黨團發出聲明，表示中選會的決議只印證了一件事，「大惡罷劇本早已寫好」，中選會唾面自乾，甘為鷹犬。

國民黨團表示，這是中華民國選舉罷免史上最黑暗不堪的一天。民進黨立院黨團總召柯建銘早早「預告」罷免投票日為7月26日，而今天中選會完全配合演出。這不是獨立機關的自我作賤，又是什麼？

國民黨團指出，現在再多的不滿、氣憤、抗議，都無法阻止中選會、民進黨、賴清德、卓榮泰、柯建銘、吳思瑤為所欲為、毀憲亂政，罷團如同民進黨另一個殺害台灣民主的代言人、劊子手，而放縱這些人胡作非為的，就是當今的司法檢調，打壓異已欺壓百姓。這已不是台灣人想看見的民主台灣，這是獨裁者恣意妄為、充滿權力、金錢、權位交換的黑暗台灣。

國民黨團強調，為了捍衛民主，反對民進黨一黨獨大，繼續殘害台灣，國民黨團呼籲支持國民黨、支持民主法治、支持司法獨立、反對獨裁的民眾，為自己、為家人、為後代子孫站出來，出來投下「不同意罷免票」撥亂反正，台灣才有未來，中華民國的民主法治才能倖存，留下一線生機。

國民黨團呼籲，7月26日星期六，請出來投下「不同意罷免」神聖的一票，救台灣、救民主、救司法。