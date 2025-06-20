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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

決戰726！台中罷團搶先集結10路口掃街舉牌通知投票日

聯合報／ 記者黃仲裕陳敬丰／台中即時報導
中選會公布首波罷免投票在7月26日，台中罷團今天搶先集結，在10個路口舉旗舉牌。記者黃仲裕／攝影
中選會公布首波罷免投票在7月26日，台中罷團今天搶先集結，在10個路口舉旗舉牌。記者黃仲裕／攝影

中央選舉委員會稍早公布，第一波大罷免投票日期是7月26日，包含24名藍委與新竹市長高虹安。台中市區3名藍委廖偉翔黃健豪羅廷瑋都在名單中，台中罷團今天搶先在市區10個路口掃街，舉牌舉旗，通知路過民眾投票日，也持續為中二、中三、中八連署書收件。

中四、中五、中六選區確定罷免投票日在7月26日，中四罷團「展翅廢翔」、中五罷團「斷健行動」、中六罷團「敲羅行動」今天下午6時許與民進黨立委何欣純、民進黨台中市議會黨團聚集文心中清廣場，為大罷免三階點燃烽火。

中四罷團代表杜承哲說，今天的活動包含北區、北屯、西屯、南屯共10個路口，都會有志工舉旗、舉牌，呼籲民眾同意罷免；中選會已宣布投票日就是7月26日，罷團現在就在牌子上寫上日期，也會同步通知所有志工，告知路過民眾。

中四罷團發言人高凡璽表示，中四、中五、中六罷團透過路口舉旗、車掃、街掃等「報佳音」的方式，讓市民知道投票日期，罷免成功是翻轉台中的契機；中二、中三、中八還需要補件，今天活動的10個路口都有連署書，希望經過的市民有意願都可以簽。

何欣純說，罷免是憲法賦予人民的權利，這次大罷免不是哪個政黨贏、哪個政黨輸，而是希望台灣要贏，希望透過7月26日的投票，讓現在的國會撥亂反正；國會可以多元，可以紛擾，但必須忠於人民、國家與憲法，期許未來國會回歸正軌，真正與人民站在一起。

民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，中二、中三與中八選區各還差2000到3000分連署書，必須靠所有人站出來簽連署書；大罷免一波接一波，第一波先罷掉市區的3個「媽寶立委」，第二波持續努力。

台中罷團表示，不僅要透過站路口、車掃、街掃等方式通知民眾投票日期，也會持續收件中二、中三、中八的連署書。記者黃仲裕／攝影
台中罷團表示，不僅要透過站路口、車掃、街掃等方式通知民眾投票日期，也會持續收件中二、中三、中八的連署書。記者黃仲裕／攝影
中選會公布首波罷免投票日期為7月26日，共24名藍委與新竹市長高虹安，包含台中第四、第五、第六選區的廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋。記者黃仲裕／攝影
中選會公布首波罷免投票日期為7月26日，共24名藍委與新竹市長高虹安，包含台中第四、第五、第六選區的廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋。記者黃仲裕／攝影

黃健豪 羅廷瑋 罷免 民進黨 廖偉翔

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