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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

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726罷免投票 新北5立委聯合聲明：新北隊一個也不能少

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中選員會今天舉行會議審議三階罷免案成立與否、投票日期等相關議題，傍晚中選會人員來到佈告欄，張貼公布包括新竹市長高虹安、24名立委罷免案成立，立委馬文君、游顥罷免案未成立，同時決議罷免案定於114年7月26日周六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。記者許正宏／攝影
中選員會今天舉行會議審議三階罷免案成立與否、投票日期等相關議題，傍晚中選會人員來到佈告欄，張貼公布包括新竹市長高虹安、24名立委罷免案成立，立委馬文君、游顥罷免案未成立，同時決議罷免案定於114年7月26日周六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。記者許正宏／攝影

中央選舉委員會今日傍晚公告，大罷免第三階段日期為7月26日，新北五席藍委成案。國民黨立委張智倫廖先翔林德福洪孟楷葉元之等聯合發出聲明，強調新北隊一個也不能少，要和市長侯友宜並肩作戰，建設家鄉、守護民主。

聯合聲明表示，今天，中選會正式公告第三階段罷免投票日是7月26日，這個結果不意外。藍營立委多數選擇正面迎戰，因為我們早已清楚，這是民進黨自上而下、精心策畫的政治鬥爭。

總召柯建銘早就揭露，一年多前他們就開始布局這場「罷免行動」，用的是整個執政黨機器、整個國家資源，只為達成一個目的，讓台灣只剩綠營聲音、一黨獨大、唯綠獨尊。但真正信仰民主的人，都會堅定說出三個字：不同意。

這一年多來，史上最高預算的政府，做了什麼？是讓人民更安穩？還是更焦慮？民進黨這段時間，只有做罷免。為保政權，甩鍋在野；為打對手，隨便貼標籤，動不動就「中共同路人」。但人民真正關心的能源、物價、詐騙、治安、死刑問題，有哪一項被認真處理？

聯合聲明表示，更離譜的是，立法院依法通過的法案，只要民進黨不想執行，就搞釋憲、拖延、杯葛。財劃法如是，警察人事條例亦然。這不只是無視立法權，更是行政霸權，政府自己不執行立法院決議，還有臉把責任推給藍營立委？新北五位立委身為新北市404萬市民的一員，是獲得選民肯定、繼續為民服務的民意代表。這一年多來，每天奔走，親力親為投入建設與問政，卻因為太認真，成了政治報復對象。

聯合聲明指出，民進黨的罷免，只會讓社會更對立、情緒更撕裂。很多鄉親沉默，但沉默不等於認同。現在進入關鍵第三階段，若不投票、不表態，就讓奧步得逞、惡意成功，為新北打拚的成果，更可能會被當成民進黨2026的操盤籌碼，新北隊一個也不能少，和市長侯友宜並肩作戰，建設家鄉、守護民主。

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