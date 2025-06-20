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呼籲選民站出來投「不同意票」 魯明哲：才能嚇阻惡罷歪風

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
立委魯明哲。報系資料照／記者潘俊宏攝影
立委魯明哲。報系資料照／記者潘俊宏攝影

罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會今公布審定首波罷免案，桃園立委第三選區中壢將於7月26日投票，三選區罷團表示，對中壢的人民理性與智慧是具有相同的信心的，接下來也陸續用車隊、腳踏車隊與走路隊方式，在街頭跟大家宣講來呼籲大家門投票。立委魯明哲回應，面對綠營為了掩飾施政不力，透過側翼瘋狂的抹黑、抹紅、造謠，相信選民眼睛雪亮，呼籲選民一定要站出來投下「不同意罷免」票，才能有效遏止惡罷的歪風。

魯明哲說，針對中選會宣布反罷免投票日期，結果仍不出意料；其實面對綠營為了掩飾施政不力，透過側翼瘋狂的抹黑、抹紅、造謠，團隊早就按部就班，不定期透過各種方式，向選民報告問政的成績，相信大部分選民的眼睛是雪亮的，不會受騙，但為避免發生事實被「少數大聲的惡人」誤導的情形。魯明哲呼籲選民一定要站出來投下「不同意罷免」票，才能有效嚇阻這樣的歪風。

罷團表示，7月26日是第3階段投票的日期，除對志工與友善店家的感謝外，也十分謝謝那些給予支持的民眾，2階的時候就一直遇到一個情況，就是民眾很明白的告訴志工，他們因為怕被查水表，所以不敢簽連署，但是他們一定會站出來投票，因為整個國家被搞的亂七八槽，大家己經忍無可忍，一定要讓這些以為選一次爽四年的政客知道，人民也是有眼睛，也是會憤怒的，一年的國會己經亂到國家整個卡住了。

罷團說，對於這次罷免有信心，除了連署就超過135%外，在過去的中壢民眾表態率來說己經是非常不可思議的數字，再加上過去街頭上的民眾回饋，基本上對中壢的人民理性與智慧是具有相同的信心的，接下來也陸續用車隊、腳踏車隊與走路隊方式，在街頭跟大家宣講來呼籲大家7月26出門投票。

魯明哲 罷免

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