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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

罷免案進入三階 呂玉玲喊話「一天當三天拚」爭取鄉親支持

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
大罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會今公布審定首波罷免案，其中桃園立委第五選區，7月26日將投票，立委呂玉玲說，面對挑戰，會全力迎戰，透過一場場的問政說明會，將自己一天當三天拚的努力向鄉親說明。圖／翻攝自涂權吉臉書
大罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會今公布審定首波罷免案，其中桃園立委第五選區，7月26日將投票，立委呂玉玲說，面對挑戰，會全力迎戰，透過一場場的問政說明會，將自己一天當三天拚的努力向鄉親說明。圖／翻攝自涂權吉臉書

罷免即將進入第3階段，中央選舉委員會今公布審定首波罷免案，其中桃園立委第五選區，7月26日將投票，五選區罷團表示，在接下來的36天裡，將繼續秉持勤勉努力的客家精神，積極舉辦街頭宣講、掃街的活動。立委呂玉玲說，面對挑戰，會全力迎戰，透過一場場的問政說明會，將自己一天當三天拚的努力向鄉親說明。

呂玉玲說，面對挑戰，會全力迎戰，透過一場場的問政說明會，將自己一天當三天拚的努力向鄉親說明，從爭取市立醫院到交通建設，從校園提升到農民福利，用實力爭取鄉親支持。

罷團表示，在接下來的36天裡，將繼續秉持勤勉努力的客家精神，積極舉辦街頭宣講、掃街的活動，期待能跟選民有更多互動，將確實地傳達出去，民眾是推進3階投票的最強助力。

罷團說，已有收到不少民眾詢問，可否提供同意罷免的布條，讓大家自由索取懸掛，也有志工提供自己住宅的外牆懸掛罷免廣告。民進黨議員們、反共護台志工聯盟、女力護國等協力團體，也已開始協助鋪開同意罷免看板，後續將會合作辦理街頭宣講、市場掃街、同意罷免的說明會等。

罷團說，期待7月26日與民眾你一起投下同意罷免，用憲法所賦予人民的罷免權，終結這一年多來藍白立委毀憲亂政的謬路。

罷免 呂玉玲

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