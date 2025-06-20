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客家社團號召挺大罷免 呼籲鄉親發揮義民精神

中央社／ 台北20日電

台灣客社等客家社團今天舉行記者會，宣示組成「全國客家支持大罷免行動聯盟」，呼籲鄉親發揮「保家衛國」的義民精神，投入支援罷免不適任立委的行動，堅定站出來捍衛民主、守護台灣。

「好客護台－全國客家支持罷免不適任立委行動」記者會今天在台北舉行，由台灣基進高雄市議員張博洋主持，民進黨立委邱議瑩、范雲出席，以及台灣客社、台灣客家聯盟協會、桃園市客家青年會等多個客家社團代表與會，宣示將共同組成「全國客家支持大罷免行動聯盟」捍衛民主、守護台灣。

邱議瑩表示，過去高雄市成功罷免韓國瑜的經驗，證明人民有能力守護民主，她已成立「支援大罷免高雄總聯絡處」，為了守住台灣的民主與未來，將親自率隊展開全台罷區巡迴宣講，首站就選在花蓮，鎖定國民黨團總召傅崐萁及他帶領的不適任立委。

范雲提到，國民黨新竹縣立委林思銘「選前要客家票，選後刪客家預算」，原擬凍結7成預算、實際刪除超過新台幣6000萬元相關費用，更砍掉支撐全台逾500個「伯公照護站」的一般事務費，嚴重影響客家事務推展與照顧客家族群的伯公照護站營運，更提案凍刪國防與無人機、潛艦等相關國防預算。他呼籲客家鄉親要站出來，用選票罷免背棄民意、傷害台灣安全的立委。

台灣客家聯盟協會台北市會長陳尚麟說明，為了台灣的民主自由能繁榮發展，從罷免二階開始就投入，希望台灣的下一代能夠持續自由民主的成長。他強調，藍營立委如遇台灣有難，就像腳底抹油，開溜大吉，大家一定要心連心手牽手，堅定罷免不適任立委。

台灣李喬文學協會理事長劉慧真指出，客家人從不冷漠退縮，面對國家危機更應挺身而出，今年適逢1895年台灣乙未戰役130週年，客家人要延續保鄉衛土精神，如今不需流血，只要簽下連署書、投下罷免票，就能守護台灣，捍衛民主。

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