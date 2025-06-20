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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

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最後答辯！24藍委、高虹安罷免726投票 將辦電視說明會

中央社／ 台北20日電
中選員會今（20）日舉行會議審議三階罷免案成立與否、投票日期等相關議題，傍晚中選會人員來到佈告欄，張貼公布包括新竹市長高虹安、24名立委罷免案成立，立委馬文君、游顥罷免案未成立，同時決議罷免案定於114年7月26日周六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。聯合報記者許正宏／攝影
中選員會今（20）日舉行會議審議三階罷免案成立與否、投票日期等相關議題，傍晚中選會人員來到佈告欄，張貼公布包括新竹市長高虹安、24名立委罷免案成立，立委馬文君、游顥罷免案未成立，同時決議罷免案定於114年7月26日周六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。聯合報記者許正宏／攝影

罷免第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，國民黨立委罷免有24案成案，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也已成案，預計7月26日投開票。中選會將發函請被罷免人提出答辯書，並於7月16日至7月25日辦理公辦電視罷免說明會。

中選會今天舉行委員會議後透過新聞稿指出，會中已審查通過24案第11屆立法委員罷免案，以及新竹市第11屆市長高虹安罷免案。

根據中選會資料，除高虹安罷免案宣告成立，立委罷免案成案者包含台北市第3選舉區王鴻薇、台北市第4選舉區李彥秀、台北市第6選舉區羅智強、台北市第7選舉區徐巧芯、台北市第8選舉區賴士葆、新北市第1選舉區洪孟楷、新北市第7選舉區葉元之、新北市第8選舉區張智倫、新北市第9選舉區林德福，以及新北市第12選舉區廖先翔。

還有桃園市第1選舉區牛煦庭、桃園市第2選舉區涂權吉、桃園市第3選舉區魯明哲、桃園市第4選舉區萬美玲、桃園市第5選舉區呂玉玲、桃園市第6選舉區邱若華、台中市第4選舉區廖偉翔、台中市第5選舉區黃健豪、台中市第6選舉區羅廷瑋、雲林縣第1選舉區丁學忠、花蓮縣選舉區傅崐萁、台東縣選舉區黃建賓、基隆市選舉區林沛祥，及新竹市選舉區鄭正鈐罷免案等共24案。

中選會指出，將函請被罷免人於文到次日起10天內提出答辯書，並定於今年7月26日星期六舉行投票，投票時間自上午8時至下午4時。

除今天宣告罷免案成立，其餘罷免時程包含，6月30日前被罷免人提出答辯書、7月3日前發布罷免公告、7月6日投票人名冊編造完成、7月16日至7月25日辦理公辦電視罷免說明會、7月22日前公告罷免投票人人數、7月26日投開票、8月1日前審定罷免投票結果，並於8月1日公告罷免投票結果。

高虹安 罷免 國民黨 中選會

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