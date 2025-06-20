罷免連署成案 桃園6藍委反擊：仇恨掛帥、勞民傷財的惡罷
中選會今天下午公告罷免立委連署成案名單，投票日為7月26日，桃園市國民黨6位立委全部成案。中選會公後，6人隨即發表聯合聲明，強調沒貪汙，沒怠慢鄉親，卻捲升政治惡鬥，仇恨掛帥、勞民傷財的惡罷。
聯合聲明文如下：
一、大惡罷壓境，桃園六席立委都無法倖免於難，我們既沒有貪污腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭！大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，我們呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥。
二、桃園六席立委，絕不憂讒畏譏，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線。此時，我們不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現，我們不只會照常工作、還會加班宣傳，讓更多選民知道我們的問政成果，我們呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。
三、桃園六席立委，在立院協力作戰，通過財政收支劃分法修正，桃園的預算增幅72.4%，是六都第一，我們爭取預算，是張善政市長治理桃園最堅強的後盾！也因此，這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰！我們呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。
7月26決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次。立法委員分別為牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華。
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