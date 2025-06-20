罷免連署成案 桃園6藍委反擊：仇恨掛帥、勞民傷財的惡罷

中選會今天下午公告罷免立委連署成案名單，投票日為7月26日，桃園市國民黨6位立委全部成案。中選會公後，6人隨即發表聯合聲明，強調沒貪汙，沒怠慢鄉親，卻捲升政治惡鬥，仇恨掛帥、勞民傷財的惡罷。

聯合聲明文如下：

二、桃園六席立委，絕不憂讒畏譏，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線。此時，我們不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現，我們不只會照常工作、還會加班宣傳，讓更多選民知道我們的問政成果，我們呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。

三、桃園六席立委，在立院協力作戰，通過財政收支劃分法修正，桃園的預算增幅72.4%，是六都第一，我們爭取預算，是張善政市長治理桃園最堅強的後盾！也因此，這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰！我們呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。

7月26決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次。立法委員分別為牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華。