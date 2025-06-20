24藍委進三階投票 國民黨祭大選規格反罷免

因應首波24位國民黨立委將進入第3階段罷免投票，國民黨將主打防守戰，以一席都不能掉為目標。黨務人士今天表示，將以大選規格應對罷免投票，啟動區域聯防，舉辦各種大型造勢、跨區助講，並透過藍營地方首長與遭提案罷免的藍委連結，主打政績牌爭取選民認同。

中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

因應24位國民黨立委將進入第3階段罷免投票，國民黨主席朱立倫日前向黨內喊話，表示全黨都要進入「戰鬥狀態」，發起「愛國者行動」，並啟動「區域聯防」整合區域力量，進行跨區協調與協助，未來投票前幾天到投票前一晚，國民黨將進行全國大造勢，守護每一席國民黨立委。

黨務人士指出，面對罷免第3階段投票，國民黨將主打防守戰，全力固守現有立委席次，以一席都不能掉為最終目標。面對綠營仇恨動員，罷免投票可能回歸藍綠基本盤對決；以歷次大選看，綠營基本盤約占總投票數4成左右，國民黨必須催出4成以上不同意罷免票。

黨務人士表示，九合一選舉明年投票，這場罷免投票也被視為九合一選舉的前哨戰，國民黨會以大選規格應對，除個別國民黨立委自行舉辦的客廳會、地區說明會，黨中央也會協調各種人力、資源，成立助講團到各地支援，並舉辦區域的大型造勢，甚至是投票前一晚的晚會。

黨務人士指出，由於這次進入罷免投票的立委選區，多在國民黨執政縣市，因此規劃讓遭提案罷免的藍委與地方首長作連結，地方、中央相互拉抬，共同主打政績牌向選民訴求，也為明年九合一選舉熱身。

黨務人士表示，國民黨執政的台北市、新北市、桃園市及台中市，朱立倫也拜託掌握較多資源的黨籍直轄市長，協助遭提案罷免的國民黨立委，並啟動區域聯防體系，跨區支援周邊縣市遭提案罷免的國民黨立委。

除了國民黨中央協調各地區藍營首長協助遭提案罷免的藍委外，戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康21日將舉行反罷免活動，邀請朱立倫、網紅「館長」陳之漢站台，為北北基藍委造勢。

另外，國民黨客家事務委員會22日也將在台北市舉辦反罷造勢，邀請朱立倫、立法院長韓國瑜，以及5位台北市藍委出席。