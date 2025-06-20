快訊

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

罷免投票定726 桃園藍委聯合聲明：再贏一次

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中選員會今天舉行會議審議三階罷免案成立與否、投票日期等相關議題，傍晚中選會人員來到佈告欄，張貼公布包括新竹市長高虹安、24名立委罷免案成立。稍晚，中選會公布罷免投票日期定於726。記者許正宏／攝影
中選員會今天舉行會議審議三階罷免案成立與否、投票日期等相關議題，傍晚中選會人員來到佈告欄，張貼公布包括新竹市長高虹安、24名立委罷免案成立。稍晚，中選會公布罷免投票日期定於726。記者許正宏／攝影

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，桃園六席藍委全部成案。國民黨立委牛煦庭涂權吉魯明哲萬美玲呂玉玲邱若華等聯合發出聲明，強調「726決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次。」

聯合聲明表示，大惡罷壓境，桃園六席立委都無法倖免於難，既沒有貪污腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭。大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥。

聯合聲明指出，桃園六席立委，絕不憂讒畏譏，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線。此時，不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現，不只會照常工作、還會加班宣傳，讓更多選民知道問政成果，呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。

聯合聲明提到，桃園六席立委，在立院協力作戰，通過「財政收支劃分法」修正，桃園「預算增幅」72.4%，是六都第一，「我們爭取預算，是張善政市長治理桃園最堅強的後盾」。因此，這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰。呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。「726決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次。」

魯明哲 邱若華 萬美玲 罷免 牛煦庭 涂權吉 國民黨 呂玉玲

延伸閱讀

大罷免肉搏戰 中選會張貼24藍委及高虹安罷免案成立公告

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

朱立倫、張善政桃園反「惡罷」 批罷免立委完全沒道理

別讓仇恨政治在桃園生根 國民黨萬美玲籲投罷免不同意票

相關新聞

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。

726罷免投票一如柯建銘預測 中選會曝決定關鍵原因

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中...

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

大罷免第三階段正式進入肉搏戰！中選會今晚宣告首波罷免案，一如預料，24名藍委進入三階罷免，7月26日投票。賴清德總統想畢...

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷...

柯建銘預言726罷免投票若成真 國民黨：民主最大醜聞

國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，...

曝罷免宣傳車搶先宣傳「726投票」 民眾黨酸：國家是民進黨的家

中選會今開委員會議審定首波罷免案，將宣布立委罷免案二階審查及首波罷免案投票日期等選務事項。不過，民眾黨副秘書長許甫表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。