罷免投票定726 桃園藍委聯合聲明：再贏一次

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，桃園六席藍委全部成案。國民黨立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等聯合發出聲明，強調「726決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次。」

聯合聲明表示，大惡罷壓境，桃園六席立委都無法倖免於難，既沒有貪污腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭。大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥。

聯合聲明指出，桃園六席立委，絕不憂讒畏譏，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線。此時，不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現，不只會照常工作、還會加班宣傳，讓更多選民知道問政成果，呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。

聯合聲明提到，桃園六席立委，在立院協力作戰，通過「財政收支劃分法」修正，桃園「預算增幅」72.4%，是六都第一，「我們爭取預算，是張善政市長治理桃園最堅強的後盾」。因此，這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰。呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。「726決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次。」