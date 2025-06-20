全力催票 李彥秀：反惡罷關鍵就是投票率

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，如民進黨立院黨團總召柯建銘日前預測般。國民黨立委李彥秀說，決戰關鍵就是投票率，積極布局陸空戰，在野黨委員沒有悲觀權利。

中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中選會宣布罷免投票日訂在7月26日，新竹市長高虹安罷免案也在同日舉行。

李彥秀說，去年2月立委才剛剛就任，就已經傳出綠營在策畫全台大罷免，更從去年5月開始在地方展開連署活動，今天中選會公布二階連署成案，這個結果完全不讓人意外。

李彥秀強調，面對黨國機器以及網軍側翼鋪天蓋地的政治鬥爭，「反惡罷」決戰勝利的關鍵就是「投票率」，今年農曆年後，就已開始積極布局陸戰與空戰反制惡罷，所有在野黨委員沒有悲觀的權利，更沒有退讓的空間，相信台灣人民眼睛是雪亮的，會用團結對抗撕裂，會用汗水對抗口水，會用努力對抗仇恨。