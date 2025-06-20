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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

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無懼罷免戰 林沛祥指民進黨若贏：立法院長柯建銘

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照
國民黨立委林沛祥。聯合報系資料照

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期，如民進黨立院黨團總召柯建銘日前預測般，為7月26日。國民黨立委林沛祥表示，證明就是柯建銘主導大罷免，木已成舟，該戰就戰。

中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中選會宣布罷免投票日訂在7月26日，新竹市長高虹安罷免案也在同日舉行。

針對中選會公布投票日期與柯建銘預言一致，林沛祥說，證明就是柯建銘在主導大罷免，「大罷免若贏，立法院長柯建銘」，該怎麼戰就怎麼戰。中選會從去年罷免基隆市長謝國樑案，就能清楚看到偏頗罷團，偏頗民進黨，這次是更不演戲，中選會改叫「中央東廠」好一點。

林沛祥表示，他會再去辦活動，既然確定時間，那就開始緊鑼密鼓安排所有活動，包含文宣。木已成舟，該怎麼戰就怎麼戰，一般民眾應該很生氣，因為真給民進黨搞成這麼難看的東西。希望民眾自覺出來投不同意罷免票，狠狠給惡質的柯建銘跟賴清德政府一巴掌。

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