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整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

備戰726罷免投票 民進黨與罷團分工7月起辦大型活動

中央社／ 台北20日電
「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。聯合報系資料照
「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。聯合報系資料照

中選會公告罷免投票日，大罷免進入第3階段。民進黨與公民團體將分工合作，以「罷免投同意、反共更有力」為訴求。黨內人士說，規劃7月起舉辦大型活動，希望催出同意罷免票。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

目前國會生態，民進黨51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，若民進黨想重返國會多數，這次大罷免投票必須拉下且補選順利選上，讓6個選區由「藍變綠」。民進黨人士坦言，難度很高，不能掉以輕心。

黨內人士說，公民團體發起大罷免，公民力量是首波有24件藍委罷免案進入三階投票的關鍵，這樣的成果始料未及；罷免進入第3階段投票，民進黨與公民團體的分工合作，是影響最後勝負的關鍵；因此，黨部會建立開放架構，包括對於民進黨接下來要做的事情，讓罷團獲得充分資訊、願意參加，而不是「民進黨關起門來，自己做自己的」。

策略方面，民進黨將採取「密接支援」行動挺公民，上週黨公職客廳會、街講行動已啟動；對於罷團借不到看板等問題，民進黨從上週開始由所有黨公職支援提供，下週會有超過200面的看板陸續上架。

民進黨也啟動「花蓮專案」，黨中央幹部進駐花蓮協助公民團體，民進黨秘書長林右昌也頻繁往花東跑行程。黨內人士說，每個罷免選區都很重要，整體氣勢必須往上衝，民進黨會全力動員，只要罷團有需求，民進黨發言人卓冠廷、吳崢、戴瑋姍等，也會安排街講站台。

民進黨黨公職預計明天上午10時，在全台罷區展開大串聯，黨公職將同步上街，號召公民「罷免投同意、反共更有力」，同步宣傳投同意票。

黨內人士說，7月起將規劃大型活動，類似傳統選舉的造勢活動，也會根據各區不同情勢規劃創意型活動，希望催出每一張反對藍白毀憲亂政的選票。

罷免 民進黨

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