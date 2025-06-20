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大罷免決戰！盧秀燕621走出台中 直奔雙北反惡罷團結大會

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照

中選會公布大罷免投票日，藍委大罷免戰進入決戰倒數 。中選會今天公布投票日後，盧秀燕將走出台中，到全國各縣市為被罷藍委站台輔選。盧將出席的第一場大型造勢，是明天下午在台北市榮星花園登場的雙北反惡罷團結大會。

盧秀燕團隊將0621定位為盧的「全國輔選日」。相關人員表示，此一輔選定位在一個半月前就已定調，也是團隊既定的推演時程，並非臨時決定。

相關人士表示，明天雙北的反惡罷集會，除了台北市、新北市立委外，台中市立委也會和盧秀燕一起北上聲援。盧將透過自己的能量，除了團結國民黨及在野政黨一致對抗惡罷，也形同定位盧除了是這場反惡罷台中市戰區的指揮官外，也是全國藍營創造政治聲量的領袖。

相關人士表示，團隊之前一直不公布盧的全國輔選時程，是因議會在總質詢期間，不希望破壞府會的和諧，脫離市政議題，模糊政治焦點。

相關人士指出，中選會公布罷免投票日後，大罷免進入最後決戰階段，如何提高藍營選民的投票意識，並且要在短時間內決速而有效的催高投票率，是最後決戰關鍵。盧秀燕走出台中，全國輔選，也是用行動和所有被罷藍委及藍營選民站在一起，共同面對這場攸關藍委生死的大罷免戰。

罷免 盧秀燕 國民黨

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