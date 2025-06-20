快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

聽新聞
0:00 / 0:00

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今開委員會議，排定處理24件立委罷免案的二階審查，並宣布罷免投票日。聯合報系資料照
中選會今開委員會議，排定處理24件立委罷免案的二階審查，並宣布罷免投票日。聯合報系資料照

罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中選會宣布罷免投票日訂在7月26日，新竹市長高虹安罷免案也在同日舉行。

中選會今舉行委員會議，審查通過第11屆立法委員（台北市第3選舉區）王鴻薇、（台北市第4選舉區）李彥秀、（ 台北市第6選舉區）羅智強、（台北市第7選舉區）徐巧芯、（台北市第8選舉區） 賴士葆、（新北市第1選舉區）洪孟楷、（新北市第7選舉區）葉元之、（新北市第8選舉區）張智倫、（新北市第9選舉區）林德福、（新北市第12選舉區）廖先翔、（桃園市 第1選舉區）牛煦庭、（桃園市第2選舉區） 涂權吉、（桃園市第3選舉區 ）魯明哲、（桃園市第4選舉區）萬美玲、（ 桃園市 第5選舉區）呂玉玲、（桃園市第6選舉區）邱若華、（ 台中市 4選舉區） 廖偉翔、（台中市 第5選舉區）黃健豪、（台中市第6選舉區）羅廷瑋、（ 雲林縣第1選舉區）丁學忠、（ 花蓮縣 選舉區）傅崐萁、（台東縣選舉區）黃建賓、（基隆市選舉區）林沛祥、（新竹市選舉區）鄭正鈐罷免案等24案罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案宣告成立。

中選會指出，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議上開罷免案定於114年7月26日周六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會指出，今日委員會議除決議第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過上開罷免案工作進行程序表，重要工作日程包括6月20日罷免案成立宣告；6月30日前被罷免人提出答辯書；7月3日前發布罷免公告；7月6日投票人名冊編造完成；7月16日至7月25日辦理公辦電視罷免說明會。

另，7月22日前公告罷免投票人人數；7月26日投票、開票；8月1日前審定罷免投票結果；8月1日公告罷免投票結果。

中選會表示，考量國家社會允應盡早及時安定，依法律明定，公職罷免案本應於正式宣告成案後20日起60天內投票，復衡酌其他因素併為考量，中選會委員會依法決議，訂7月26日為今年首波公職罷免案之投票日。

罷免 中選會

延伸閱讀

撤銷中火1800萬罰款敗訴！廖偉翔喊話環境部：懸崖勒馬

茶改場南遷惹議 游顥轟賴政府犧牲南投換綠友友利益

指核三除役後中火燃煤增1.47倍 廖偉翔：非核家園代價

非核家園後燃煤暴增1.47倍 廖偉翔：全民健康買單

相關新聞

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。

726罷免投票一如柯建銘預測 中選會曝決定關鍵原因

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中...

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷...

柯建銘預言726罷免投票若成真 國民黨：民主最大醜聞

國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，...

曝罷免宣傳車搶先宣傳「726投票」 民眾黨酸：國家是民進黨的家

中選會今開委員會議審定首波罷免案，將宣布立委罷免案二階審查及首波罷免案投票日期等選務事項。不過，民眾黨副秘書長許甫表示，...

全力催票 李彥秀：反惡罷關鍵就是投票率

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，如民進黨立院黨團總召柯建銘日前預測般。國民黨立委李彥秀說，決戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。