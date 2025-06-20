確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中選會宣布罷免投票日訂在7月26日，新竹市長高虹安罷免案也在同日舉行。

中選會今舉行委員會議，審查通過第11屆立法委員（台北市第3選舉區）王鴻薇、（台北市第4選舉區）李彥秀、（ 台北市第6選舉區）羅智強、（台北市第7選舉區）徐巧芯、（台北市第8選舉區） 賴士葆、（新北市第1選舉區）洪孟楷、（新北市第7選舉區）葉元之、（新北市第8選舉區）張智倫、（新北市第9選舉區）林德福、（新北市第12選舉區）廖先翔、（桃園市 第1選舉區）牛煦庭、（桃園市第2選舉區） 涂權吉、（桃園市第3選舉區 ）魯明哲、（桃園市第4選舉區）萬美玲、（ 桃園市 第5選舉區）呂玉玲、（桃園市第6選舉區）邱若華、（ 台中市 4選舉區） 廖偉翔、（台中市 第5選舉區）黃健豪、（台中市第6選舉區）羅廷瑋、（ 雲林縣第1選舉區）丁學忠、（ 花蓮縣 選舉區）傅崐萁、（台東縣選舉區）黃建賓、（基隆市選舉區）林沛祥、（新竹市選舉區）鄭正鈐罷免案等24案罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案宣告成立。

中選會指出，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議上開罷免案定於114年7月26日周六舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會指出，今日委員會議除決議第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過上開罷免案工作進行程序表，重要工作日程包括6月20日罷免案成立宣告；6月30日前被罷免人提出答辯書；7月3日前發布罷免公告；7月6日投票人名冊編造完成；7月16日至7月25日辦理公辦電視罷免說明會。

另，7月22日前公告罷免投票人人數；7月26日投票、開票；8月1日前審定罷免投票結果；8月1日公告罷免投票結果。

中選會表示，考量國家社會允應盡早及時安定，依法律明定，公職罷免案本應於正式宣告成案後20日起60天內投票，復衡酌其他因素併為考量，中選會委員會依法決議，訂7月26日為今年首波公職罷免案之投票日。