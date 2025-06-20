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基隆罷免進第3階段 林沛祥喊話「正面迎戰」盼支持者看清民進黨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆罷免進第3階段，林沛祥說正面迎戰，籲藍白看清民進黨。圖／本報資料照片
基隆罷免進第3階段，林沛祥說正面迎戰，籲藍白看清民進黨。圖／本報資料照片

針對中選會今天宣布基隆罷免立委林沛祥案第二階段成案，國民黨立委林沛祥回應表示，他虛心接受民意的各種聲音與檢視，全力以赴，絕不鬆懈，盼藍、白的支持者認清民進黨的手段，一定要出來投不同意罷免，唯有正面迎戰、積極應對，是守護基隆的唯一道路。

林沛祥說，接下來面對第三階段投票，還是以立法院為主，用政績表現說話，讓基隆市民知道他為地方爭取了哪些資源與建設。除了政績、政策說明之外，林沛祥表示，將邀請大咖如立法院長韓國瑜、趙少康、謝龍介、吳宗憲等人到基隆與市民站在一起反惡罷。

林沛祥表示，從去年謝國樑市長罷免案的經驗可以看到，「冷處理」絕對不是解方，也期盼藍、白的支持者認清民進黨的手段，一定要出來投不同意罷免，唯有正面迎戰、積極應對，是守護基隆的唯一道路。

林沛祥指出，會持續秉持初衷、回應民意，用行動贏得更多市民的信任與支持，林沛祥也提醒基隆市民如果也討厭這樣惡罷的行為，請務必要出來投下不同意罷免票。

罷免 林沛祥 基隆

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