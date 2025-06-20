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被列抗罷四本柱 侯友宜：鼓勵大家踴躍出來投票

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜。聯合報系資料照
新北市長侯友宜。聯合報系資料照

罷免投票日預計今天出爐，新北市議員陳偉杰、江怡臻今天在議會總質詢，詢問新北市長侯友宜對立院民進黨立院黨團總召柯建銘預測是7月26日等相關看法？侯友宜說，時間有沒有一樣很快就會知道，新北會把選務工作做好，公平、公正，不管公投、罷免、反罷免投票，都希望踴躍出來表達態度；而他會跟努力認真做事的立委站在一起，為新北謀求更多建設。

陳偉杰說，目前投票日可能在暑假期間，相關場地是否能夠配合？侯友宜說，目前人力、場地都積極處理中，按照過往經驗不會有問題，若有工程會去調整。

江怡臻指出，大家都非常關心市長怎麼守住新北6位國民黨立委？侯友宜說，感謝國民黨委員協助修正財劃法，爭取374億元，另有巴氏量表等，推動福國、利民的政策，他會跟努力認真做事的立委站在一起，為新北謀求更多建設。

陳偉杰也問侯對於總統跟曹興城見面一事，另外若有國民黨立委被罷免成功，縣市首長要負責任。侯友宜說，他會做他該做工作，把新北市長、新北市政做好是他的責任，並跟努力的民代打拚「市政做好才是為本」。

罷免 國民黨 侯友宜

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