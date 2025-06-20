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獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

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獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，台中市長盧秀燕將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。聯合報系資料照
中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，台中市長盧秀燕將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。聯合報系資料照

中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，正式宣告進入罷免肉搏戰。據了解，台中市長盧秀燕將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼4月凱道「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。

趙少康明日舉辦「北北基反惡罷團結大會」造勢，除民眾黨立委張啓楷作為「白營代表」，現身表態藍白聯合反惡罷之外，也邀請到「館長」陳之漢，與若干北北基面臨罷免的藍委同台，反對民進黨全面性罷免。

趙少康舉辦的造勢當中，最早規劃國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌等藍營指標性政治人物登場。不過，據了解，目前藍營中聲勢最強的盧秀燕也將現身，無疑是給國民黨反罷的一劑強心針，有助在罷免進入第三階段一開始，就提升反罷免的氣勢。

陳之漢 趙少康 罷免 盧秀燕 民眾黨 朱立倫 國民黨

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