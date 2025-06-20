聽新聞
0:00 / 0:00
獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢
中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，正式宣告進入罷免肉搏戰。據了解，台中市長盧秀燕將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼4月凱道「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。
趙少康明日舉辦「北北基反惡罷團結大會」造勢，除民眾黨立委張啓楷作為「白營代表」，現身表態藍白聯合反惡罷之外，也邀請到「館長」陳之漢，與若干北北基面臨罷免的藍委同台，反對民進黨全面性罷免。
趙少康舉辦的造勢當中，最早規劃國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌等藍營指標性政治人物登場。不過，據了解，目前藍營中聲勢最強的盧秀燕也將現身，無疑是給國民黨反罷的一劑強心針，有助在罷免進入第三階段一開始，就提升反罷免的氣勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言