獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

大罷免決戰啟動，多位國民黨黨工被司法起訴，多個地方黨部也遭搜索，黨內憂心，輔選前線被「斷手斷腳」，不少立委及藍營幕僚也感嘆，現在很多事情都得自立自強，像辦反罷免活動，從借場地及設備到宣傳通通都得自己來。 藍營黨務人士示警，大罷免是史無前例的，絕不能用過往常態選舉經驗來應對，賴清德總統早已精算過「三部曲」，眼下「斬草」只是首部曲，綠營真正要做的是徹底瓦解國民黨地方黨部系統來「除根」，接著針對2026、2028各個擊破，國民黨不可不慎。

2025-06-20 15:30