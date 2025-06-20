黑道干涉？罷免領銜人發不自殺聲明 羅明才：我們是正義的一方

罷免國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋在臉書發出「不自殺聲明」，事因罷團在二階連署需補件564分，有黑道人士暗示不要積極連署。對此，羅明才今日以吟唱改編自「無敵鐵金剛」主題曲的反罷曲回應，「我們是正義的一方，要和惡勢力對抗，不同意、不同意、投下不同意，加油」。

針對罷免領銜人突發不自殺聲明，羅明才表示，選舉最重要是要公平、公正，選舉是公民權利，應該無私無我，才是一場乾淨和諧的選舉，看到最近光怪陸離的情況，很多人說選舉一到，奧步又來，花招特別多。他從政近30年，用心建設新店地區，大家有目共睹，只是這次又來一次選舉，這就是惡罷，要花12億，浪費人民血汗錢，讓人有點惋惜。

羅明才指出，台灣是民主法治的國家，如果個人認為人身受到不適當對待，感到害怕，該找哪個單位，趕快去找，不要藉由這樣的說法掩飾連署灌水事實。

羅明才也說，以前選舉4年選一次，選完後士農工商好好做自己的事，這次是30年來第一次，大新店地區過去也沒有惡罷出現。大家不曉得怎麼投，上次因應潮流唱了一首歌，就是不同意罷免，最近夏天到了，又有二部曲即將上演。他開口唱改編自「無敵鐵金剛」主題曲的反罷曲，「我們是正義的一方，要和惡勢力對抗，不同意、不同意、投下不同意，加油」。唱歌是抒發心情，最重要宣導大家出來投票，投下不同意票。