快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘預言726罷免投票若成真 國民黨：民主最大醜聞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，將成「台灣民主政治的最大醜聞」。

康晉瑜說，神秘「7月26日」投票日，通靈得知？烏龍揣測？還是中選會根本是柯建銘、民進黨、罷團開的？分明中選會預告，今天傍晚6時才要公布第一波罷免案的二階審查，同時宣布罷免投票日。但現在卻發現在還沒宣布投票日期之前，竟然在路上就已有罷團大圖輸出好的「7月26日出來投票」宣傳車在路上趴趴走！大圖輸出要時間作業、要成本印刷，為何能預先印製，到底有什麼過人之處能預判未來？

康晉瑜指出，柯建銘早早在5月底就透過臉書貼文指「非罷不可，就在7月26日、8月23日」。現在還傳出，新竹市民進黨的媒體廣告只買到7月26日前一天。為何「7月26日」這日期如此神秘，包括罷團、民進黨，大家都能精準掌握、精準投放、精準估算成本？

康晉瑜表示，這是巧合嗎，他可不這麼認為。種種跡象，都指向中選會還沒公布確切日期前，民進黨、罷團、柯建銘早都已經都知道投票日。是民進黨事先知道？還是中選會的罷免投票日期根本就是柯建銘決策？

康晉瑜總結，希望「7月26日」不過是罷團、柯建銘的一廂情願、烏龍猜測。萬一傍晚6時中選會一公布，坐實預知日期的推論，這絕對是台灣民主政治的最大醜聞。

國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，將成「台灣民主政治的最大醜聞」。圖／取自康晉瑜臉書
國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，將成「台灣民主政治的最大醜聞」。圖／取自康晉瑜臉書

醜聞 罷免 民進黨 柯建銘 國民黨 中選會

延伸閱讀

大罷免投票日被柯建銘說中？ 藍估這天首戰即終戰

【重磅快評】老柯摧毀大罷免假象 為何賴清德可以忍？

轟賴清德、曹興誠密談奪權 黃國昌：台灣不需這種騙子

館長遊上海大讚建設 柯建銘嗆：國共演戲丟人現眼

相關新聞

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷...

曝罷免宣傳車搶先宣傳「726投票」 民眾黨酸：國家是民進黨的家

中選會今開委員會議審定首波罷免案，將宣布立委罷免案二階審查及首波罷免案投票日期等選務事項。不過，民眾黨副秘書長許甫表示，...

柯建銘預言726罷免投票若成真 國民黨：民主最大醜聞

國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，...

被列抗罷四本柱 侯友宜：鼓勵大家踴躍出來投票

罷免投票日預計今天出爐，新北市議員陳偉杰、江怡臻今天在議會總質詢，詢問新北市長侯友宜對立院民進黨立院黨團總召柯建銘預測是...

黑道干涉？罷免領銜人發不自殺聲明 羅明才：我們是正義的一方

罷免國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋在臉書發出「不自殺聲明」，事因罷團在二階連署需補件564分，有黑道人士暗示不要積極連署...

罷免決戰 / 黨工被訴重傷輔選 憂綠「除根」藍催出危機感

大罷免決戰啟動，多位國民黨黨工被司法起訴，多個地方黨部也遭搜索，黨內憂心，輔選前線被「斷手斷腳」，不少立委及藍營幕僚也感嘆，現在很多事情都得自立自強，像辦反罷免活動，從借場地及設備到宣傳通通都得自己來。 藍營黨務人士示警，大罷免是史無前例的，絕不能用過往常態選舉經驗來應對，賴清德總統早已精算過「三部曲」，眼下「斬草」只是首部曲，綠營真正要做的是徹底瓦解國民黨地方黨部系統來「除根」，接著針對2026、2028各個擊破，國民黨不可不慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。