柯建銘預言726罷免投票若成真 國民黨：民主最大醜聞

國民黨副發言人康晉瑜今日表示，他質疑民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團預知7月26日為罷免投票日，若中選會傍晚公布日期吻合，將成「台灣民主政治的最大醜聞」。

康晉瑜說，神秘「7月26日」投票日，通靈得知？烏龍揣測？還是中選會根本是柯建銘、民進黨、罷團開的？分明中選會預告，今天傍晚6時才要公布第一波罷免案的二階審查，同時宣布罷免投票日。但現在卻發現在還沒宣布投票日期之前，竟然在路上就已有罷團大圖輸出好的「7月26日出來投票」宣傳車在路上趴趴走！大圖輸出要時間作業、要成本印刷，為何能預先印製，到底有什麼過人之處能預判未來？

康晉瑜指出，柯建銘早早在5月底就透過臉書貼文指「非罷不可，就在7月26日、8月23日」。現在還傳出，新竹市民進黨的媒體廣告只買到7月26日前一天。為何「7月26日」這日期如此神秘，包括罷團、民進黨，大家都能精準掌握、精準投放、精準估算成本？

康晉瑜表示，這是巧合嗎，他可不這麼認為。種種跡象，都指向中選會還沒公布確切日期前，民進黨、罷團、柯建銘早都已經都知道投票日。是民進黨事先知道？還是中選會的罷免投票日期根本就是柯建銘決策？

康晉瑜總結，希望「7月26日」不過是罷團、柯建銘的一廂情願、烏龍猜測。萬一傍晚6時中選會一公布，坐實預知日期的推論，這絕對是台灣民主政治的最大醜聞。