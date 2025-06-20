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曝罷免宣傳車搶先宣傳「726投票」 民眾黨酸：國家是民進黨的家
中選會今開委員會議審定首波罷免案，將宣布立委罷免案二階審查及首波罷免案投票日期等選務事項。不過，民眾黨副秘書長許甫表示，罷免宣傳車已搶先公布日期，呼籲民眾7月26日出來投票。民進黨早用一次次實際行動在告訴人民，「國家，就是他們黨的家。」
許甫在臉書發文表示，前有民進黨發言人吳崢「開天眼」，不只神準預測大法官的暫時處分結果，連出爐時間都抓得剛剛好；後有民進黨團總召柯建銘，不僅昭告天下「大罷免就是我們發起的」，連賴清德總統要怎麼登場、何時登場，也通通先講，現在不都一一應驗？
許甫質疑，這些只是巧合？別太天真。幾天前，柯建銘又搶在中選會之前，率先公布了罷免投票日。結果街頭就出現寫著「7／26罷免」的燈箱車，來回穿梭、提前宣傳。
「國家真的是人民的嗎？」許甫表示，醒醒吧，民進黨早就用一次次實際行動，告訴人民「國家，就是他們黨的家」，號稱「超然獨立」的大法官，如今似乎與民進黨發言人心有靈犀；而那號稱「選務絕對會中立」的中選會，「今天下午下班前會不會突然也和柯總召心意相通呢？大罷免大翻桌，國家機器全黨共享。」
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