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罷免高虹安市款支出3101餘萬 藍白批浪費、綠轟否定民主

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市面臨全國唯一「雙罷」，其中罷免市長高虹安投票經費由市府編列預算支應。聯合報系資料照
新竹市面臨全國唯一「雙罷」，其中罷免市長高虹安投票經費由市府編列預算支應。聯合報系資料照

新竹市面臨全國唯一「雙罷」，其中罷免市長高虹安投票經費由市府編列預算支應，新竹市議會今審議提案通過3101萬2000元經費，引起藍綠白交火。藍白痛批浪費公帑；綠營則反擊，民選議員竟將人民依法行使權利視為浪費資源，等同否定台灣民主制度。

根據選罷法規定，罷免立法委員經費由中央政府編列；縣市長罷免由縣市政府編列。新竹市面臨全國唯一「雙罷」，罷免市長高虹安經費由市款支應。新竹市議會今天上午通過罷免市長高虹安投票所需等3101萬2000元經費提案，也引發罷免、反罷雙方攻防。

民眾黨籍新竹市議員宋品瑩痛批，辦理市長罷免選舉需要花3000多萬元，明明2026就是例行市長改選，為了某些人選輸不甘心，就要浪費人民3000萬血汗錢，3000萬用來改建學校老舊廁所、畫設標線型人行道不好嗎？真可惜！

國民黨籍新竹市議員陳慶齡指出，此次罷免選舉比照大選規模籌辦，耗費鉅資，實屬勞民傷財，罷免市長選務經費高達3000多萬元，但即使議會否決，市府仍需動用預備金支應，「想擋也擋不了」。

陳慶齡指出，3000多萬元足以供應小學生64.44萬次營養午餐、提供長輩5萬3700個月的敬老愛心卡（以每月600元計），或作為竹市122個里各分配26.4萬元用於基層建設。

民進黨籍新竹市議員曾資程也反擊宋品瑩「毫無民主素養與法治觀念」，竟有民選議員將人民依法行使權利視為浪費資源，這種論調若成為主流，等同否定台灣的民主制度。曾資程也反嗆藍白立委推動「核三延役公投」，同樣預估耗費超過11億元公帑。

針對罷免案可能衍生的行政支出，曾資程表示理解民眾關心，但他認為真正的問題不在於成本本身，而在於是否尊重憲政秩序與民意表達。「如果一切都只從錢的角度來看，那任何選舉是不是也都是浪費？那宋品瑩根本不需要參與選舉了。」

曾資程也回應陳慶齡批評，反駁其將罷免經費與福利支出直接對比的說法「誤導視聽」。曾資程強調，民主制度的正常運作本來就需要資源投入，將選舉罷免與營養午餐、敬老卡相提並論，是將人民基本政治權利與社會福利混為一談，有誤導民意之嫌。

「民主不是免費的，憲政制度的維繫也需要成本，若用這種算法，難道每一場選舉都該取消，因為可以拿去補助其他政策？」曾資程指出，依照這種邏輯，未來任何選舉、甚至市議員補選、公投，都可能被汙名化為「浪費公帑」，「這樣的論調只會削弱人民參與政治的權利，讓民主倒退。」

曾資程強調，依法辦理罷免是中央與地方選務機關的責任，市府預算的編列也有既定機制，並非隨意支出，更不應被描述為「想擋也擋不了」。曾強調，制度設計本就保障人民在合理門檻下，能依法提起罷免，「與其抹黑人民行使權利，不如回歸政策辯論、正面迎戰民意」。

國民黨籍新竹市議員陳慶齡指出，此次罷免選舉比照大選規模籌辦，耗費鉅資，實屬勞民傷財。聯合報系資料照
國民黨籍新竹市議員陳慶齡指出，此次罷免選舉比照大選規模籌辦，耗費鉅資，實屬勞民傷財。聯合報系資料照
新竹市議會今天上午通過罷免市長高虹安投票所需等3101萬2000元經費提案，也引發罷免、反罷雙方攻防。圖／取自新竹市議會直播
新竹市議會今天上午通過罷免市長高虹安投票所需等3101萬2000元經費提案，也引發罷免、反罷雙方攻防。圖／取自新竹市議會直播
民進黨籍新竹市議員曾資程也反擊宋品瑩「毫無民主素養與法治觀念」，竟有民選議員將人民依法行使權利視為浪費資源。聯合報系資料照
民進黨籍新竹市議員曾資程也反擊宋品瑩「毫無民主素養與法治觀念」，竟有民選議員將人民依法行使權利視為浪費資源。聯合報系資料照
民眾黨籍新竹市議員宋品瑩痛批，辦理市長罷免選舉需要花3000多萬元，明明2026就是例行市長改選，為了某些人選輸不甘心，就要浪費人民3000萬血汗錢。圖／宋品瑩提供
民眾黨籍新竹市議員宋品瑩痛批，辦理市長罷免選舉需要花3000多萬元，明明2026就是例行市長改選，為了某些人選輸不甘心，就要浪費人民3000萬血汗錢。圖／宋品瑩提供

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