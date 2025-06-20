新竹市「雙罷」林志潔告鄭正鈐 檢方：已分案了解

新竹市「雙罷免」總部發言人林志潔、領銜人戴振博等質疑國民黨立委鄭正鈐涉接受中共資金選舉浮報助理費等，日前告發鄭違反國安法、貪汙罪，台北地檢署今證實，已分「他」案指派檢察官偵辦。

林志潔本月18日到告發鄭正鈐違反國家安全法、貪汙治罪條例。告發指出，鄭正鈐辦公室助理舉發鄭擔任民代期間，長期接受中共資金，透過社群軟體「微信」指示該助理持鄭手機回復國台辦訊息，涉嫌將政府檔案傳送給國台辦，此外，鄭正鈐於任職民代期間，涉嫌接受廠商請託喬事，也涉浮報助理費。

鄭正鈐為此發出聲明，表示從政期間從未接受中共任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料給國台辦；鄭說，罷免行動只剩抹黑、抹紅這一招，對接二連三不實的指控，將進行法律追訴，絕不寬貸。