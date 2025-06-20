快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

首波罷藍委進3階投票今晚公告 台中3罷團將集結站街頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委陳柏惟曾喊罷顏二階連署成功就剃光頭，PO圖表示「我今天髮型長這樣，你知道該怎麼做了」。圖／翻攝陳柏惟粉專
前立委陳柏惟曾喊罷顏二階連署成功就剃光頭，PO圖表示「我今天髮型長這樣，你知道該怎麼做了」。圖／翻攝陳柏惟粉專

罷免將進入第三階段，中選會預計今晚6時將宣告審定首波罷免案。台中市區罷藍委的中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等3罷團預計今晚6時將在文心、中清路口宣告罷免三階投票起跑，民進黨立委何欣純及台中市議會黨團都出席。

另外，中四「展翅廢翔」今晚6時至7時，同步舉辦「十隊聯合站路口、文心罷免一條龍」，沿文心路站點河南、甘肅、青海路、台灣大道、市政、大業、公益、向上、五權西及永春東路等10大路口，由志工舉寫有「同意罷免」牌子宣傳。

中選會前天公布，3縣市5件區域立委罷免案仍不足法定連署的二階門檻，其中待補件數前3名都在台中市縣區，依序是台中第3選區楊瓊瓔3464件、台中第8選區江啟臣2465件，以及台中第2選區顏寬恒2267件。

罷團指出，中選會前天函告中二、中三和中八罷團領銜人需補件，3罷團將全力協助催補連署書，在10天內補件達成「台中6區全罷」目標。

民進黨台中市議會黨團昨集結在台中第二選區的烏日區路口，呼籲民眾快來連署。圖／罷團「中二解顏」提供
民進黨台中市議會黨團昨集結在台中第二選區的烏日區路口，呼籲民眾快來連署。圖／罷團「中二解顏」提供

罷免

延伸閱讀

大罷免26案今宣布 藍催不同意票阻綠罷10席如意算盤

大罷免投票日被柯建銘說中？ 藍估這天首戰即終戰

大罷免進入肉搏戰 中選會今傍晚宣布投票日期

台東罷團今上街催票 藍營批綠營政治操作

相關新聞

新竹全台唯一雙罷 選務恐動員近5千人…罷免市長經費高達3千多萬

新竹市面臨全台唯一雙罷，中選會預計今6點宣布罷免成案和投票日，新竹雙罷若成案，預估不含警力支援，將動員近5000名選務人...

大罷免投票日被柯建銘說中？ 藍估這天首戰即終戰

中選會今下午召開委員會議，排定處理26件立委罷免案的二階審查，若成案將同時宣布罷免投票日；中選會主委李進勇日前表示，依法...

大罷免進入肉搏戰 中選會今傍晚宣布投票日期

大罷免將進入第三階段，中選會今傍晚6時將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項...

新竹市「雙罷」林志潔告鄭正鈐 檢方：已分案了解

新竹市「雙罷免」總部發言人林志潔、領銜人戴振博等質疑國民黨立委鄭正鈐涉接受中共資金選舉浮報助理費等，日前告發鄭違反國安法...

首波罷藍委進3階投票今晚公告 台中3罷團將集結站街頭

大罷免將進入第三階段，中選會預計今晚6時將宣告審定首波罷免案。台中市區罷藍委的中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「...

大罷免進入肉搏戰 中選會今天傍晚宣布投票日期

•大罷免將進入第三階段，中選會今傍晚6時將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項，中選會主委李進勇曾說，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。面對罷免浪潮，藍營明將在台北辦首場反罷免造勢，綠營則擬串聯全台罷團上街頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。