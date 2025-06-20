首波罷藍委進3階投票今晚公告 台中3罷團將集結站街頭
大罷免將進入第三階段，中選會預計今晚6時將宣告審定首波罷免案。台中市區罷藍委的中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」等3罷團預計今晚6時將在文心、中清路口宣告罷免三階投票起跑，民進黨立委何欣純及台中市議會黨團都出席。
另外，中四「展翅廢翔」今晚6時至7時，同步舉辦「十隊聯合站路口、文心罷免一條龍」，沿文心路站點河南、甘肅、青海路、台灣大道、市政、大業、公益、向上、五權西及永春東路等10大路口，由志工舉寫有「同意罷免」牌子宣傳。
中選會前天公布，3縣市5件區域立委罷免案仍不足法定連署的二階門檻，其中待補件數前3名都在台中市縣區，依序是台中第3選區楊瓊瓔3464件、台中第8選區江啟臣2465件，以及台中第2選區顏寬恒2267件。
罷團指出，中選會前天函告中二、中三和中八罷團領銜人需補件，3罷團將全力協助催補連署書，在10天內補件達成「台中6區全罷」目標。
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