名單整理包／首波罷免案7月26日投票 看24名立委在那些選區？

大罷免最新進度，中選會今天下午召開會議，進行26件立委罷免案二階審查，在傍晚宣布結果，有24件確定成案進入第三階段投票，南投立委馬文君及游顥這次未成案。投票時間將會在7月26日舉行，新竹市長高虹安罷免案也在同日舉行。另外羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等因需補件不足未列入本次審查。

大罷免進度：24件罷免案正式成案 進入第三階段

中選會在今天（6月20日）下午，審定首波罷免案，處理26件立委罷免案的二階審查。傍晚宣布審查結果，有24案成案進入第三階段，僅南投立委馬文君、游顥未成案。

投票日期：7月26日

依選罷法規定，罷免案應於宣告成案後的第20天到60天的週六間進行投票，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。中選會今天也宣布投票時程：7月22日前公告罷免投票人人數；7月26日投票、開票；8月1日前審定罷免投票結果；8月1日公告罷免投票結果。

24件立委罷免案正式成案名單

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桃園六立委全成案 雙北各有五案

審查的26案，南投立委馬文君及游顥未成案，成案24中桃園佔最多，六個選區全部被罷免成案，分別為第1選區牛煦庭、第2選區涂權吉、第3選區魯明哲、第4選區萬美玲、第5選區呂玉玲、第6選區邱若華。雙北則各5例，台北市包含第3選區王鴻薇、第4選區李彥秀、第6選區羅智強、第7選區徐巧芯、第8選區賴士葆，新北包含第1選區洪孟楷、第7選區葉元之、第8選區張智倫、第9選區林德福、第12選區廖先翔。台中有三案，為第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪、第6選區羅廷瑋，其他縣市包含雲林縣第一選區丁學忠，花蓮縣傅崐萁，台東縣黃建

後續五件補件狀況

以下5位立委因補件不足，未列入本次26件立委罷免案審查：

1.羅明才 新北第11選區

2.顏寬恒 台中第2選區

3.楊瓊瓔 台中第3選區

4.江啟臣 台中第8選區

5.林思銘 新竹縣第2選區

若他們於補件期內補足連署，仍可能進入後續成案與投票程序。