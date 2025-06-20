大罷免26案今宣布 藍催不同意票阻綠罷10席如意算盤

大罷免即將進入第3階段，中選會今天將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，若宣布成案，投票時間會落在7月10日到8月19日間。民進黨打出的是「黨公職當自己選舉在拚」，評估有罷免掉10席藍委機會；藍營則力催投票率回防，評估民調狀況尚穩定，只要催出「一定出門投不同意票」，就能穩住局勢。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團作為公民罷團的最強側翼，黨中央已啟動相關規畫，黨公職有罷區跟非罷區之分，以她的選區來說，立委是民進黨籍，屬於非罷區，非罷區要支援罷區的罷免活動、組織、陸戰及空戰，罷區的黨公職承擔更大的責任，一切比照選舉規格。

吳思瑤表示，無論是罷區或非罷區，所有黨公職要當作大選的規格來打，自己選舉怎麼拚命，在大罷免這場戰役也要同樣規格的投入，未來無論是站路口、掃市場、發文宣，民進黨所有的黨公職都會配合黨中央的規畫，全力投入，民進黨團也會啟動立委行程活動配合。

民進黨立委郭昱晴說，罷團的受眾與民進黨的受眾不同，陸戰部分以民代為主，罷團缺少選戰經驗，民進黨的黨公職也會支援。至於在宣傳上罷團遭遇到不理性攻擊，民進黨全力支援法律諮詢，成為罷團後盾，與罷團分進合擊。

國民黨方面，隨著二階連署陸續送件後，黨中央持續分批進行滾動式民調，因罷免方加大宣傳力道，反向增加民眾對「要出門投票」的認知，近期民調皆顯示，願意出門投票的民眾比起上個月又增加一成多，但如何催出更多民眾「一定出門投不同意票」，是藍營接下來的主要戰略目標。

國民黨也啟動一系列「反惡罷、戰獨裁」說明會，現已規劃台中、台北、新北等六場活動，其中台中第六選區的羅廷瑋就占了二場。說明會將訴求民進黨打壓在野、操弄罷免，這不是民主，這是濫權；並指民進黨從拒修財劃法、預算創新高卻忽視基層，到操作網軍、雙標護航，正一步步侵蝕民主、傷害民生，呼籲支持者反惡罷、戰獨裁，齊心為正義發聲守護民主。

藍營人士分析，在都會區部分，目前整體民調盤勢，不同意罷免皆是大幅度高於同意罷免，但一定會去投票的比例則各有落差，選民最多的問題就是「會去投票，但是哪一天？」這也增加許多不確定性。因此，每個選區「說安全很安全，說危險也很危險。」

藍營評估，民進黨會鎖定幾席藍綠盤差距小的選區精準打擊，如新北葉元之、桃園涂權吉、台東黃建賓等人，也會針對幾席大戰略目標作為「障眼法」，如花蓮傅崐萁、台北徐巧芯等人。只要熱戰催動投票率最大化，都可以穩住局勢。

藍營人士表示，中選會今傍晚公布罷免成案的投票日期後，文宣與造勢活動較能更有節奏地鋪排，黨中央會繼續結合議員民代，針對時事發動議題戰。民進黨打出「反共牌」，國民黨也會拿綠營親中與共諜案例凸顯「雙標」。