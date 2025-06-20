新竹全台唯一雙罷 選務恐動員近5千人…經費高達3222萬

新竹市面臨全台唯一雙罷，中選會預計今6點宣布罷免成案和投票日，新竹雙罷若成案，預估不含警力支援，將動員近5000名選務人員，初估選務經費高達3222萬元。新竹市選委會表示，未有正式決定前，不便對外說明，一切以中選會公告為主。

新竹市議員陳慶齡指出，此次罷免選舉比照大選規模籌辦，耗費鉅資，實屬勞民傷財，據一般補助款審議經費提案，初估罷免案選務經費高達3222萬元，但即使議會否決，市府仍需動用預備金支應，「想擋也擋不了」。

陳慶齡指出，3222萬元足以供應小學生64.44萬次營養午餐、提供長輩5萬3700個月的敬老愛心卡（以每月600元計），或作為竹市122個里各分配26.4萬元用於基層建設。

據了解，新竹市共有356個投開票所，若新竹雙罷成案，將動員356名主任管理員、主任監察員、管理員，基本就需要1068人，再加上各政黨與被罷免人推薦的監察員，還有警方的警衛人員、預備員等人力，光是第一線投開票所就需要2492人。

曾參與大選業務的選務人員分析，依照新竹市過往大選經驗，預估雙罷需動員4800人至5千人，由於法令規定3分之1以上選務人員，須為公教人員，再加上罷免投票時程可能落在7月20日至8月中旬，恰逢國家考試密集期，相關考試與監考人力與選務人力高度重疊。

該選務人員也分析，而非公務人員組成的選務人員，因無約束力，經常遇到臨時「放鳥」的狀況，屆時又要臨時調度公務人員支援，人力調度壓力沉重，因此仍還是需要安排更多預備的公務人員來支援，「人力相當吃緊」。