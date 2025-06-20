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大罷免進入肉搏戰 中選會今傍晚宣布投票日期

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
大罷免將進入第三階段，中選會今傍晚6時將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。圖／聯合報系資料照片
大罷免將進入第三階段，中選會今傍晚6時將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。圖／聯合報系資料照片

罷免將進入第三階段，中選會今傍晚6時將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項，中選會主委李進勇曾說，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。面對罷免浪潮，藍營明將在台北辦首場反罷免造勢，綠營則擬串聯全台罷團上街頭。

中選會今下午將開委員會，表示開會審議事項包括首波正式宣告成案的有關罷免案件，與首波罷免案投票日期等選務事項，屆時依法完成審定程序後，預計將於傍晚6時前後對外發稿說明。

中選會日前說，由於仍有區域立委罷免案刻由地方進行查對作業程序中，若地方查對完成後提早函報中選會而及於今日審定者，亦將予以審定，因此今天下午，實際審議之罷免案件數，應以當日審議實際情況為準。

中選會表示，今除會確定首波正式宣告成案的各該罷免案件外，循例也會一併審議投票日期，會後則會對外發稿說明。又有關各界關注之罷免案投票日期部分，依法於正式宣告成案後20日起60日內舉行投票；至投票日期之決定，依法須由中選會委員會審議決定。

目前朝野持續宣傳罷免、反罷免，戰鬥藍召集人趙少康日前宣布21日將於台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢大會，除北北基立委集結外，也邀民眾黨立委張啓楷、「館長」陳之漢等人助講。

民進黨秘書長林右昌則宣布啟動「罷免文宣三箭」，包括影片、網站、文宣，加上200面看板陸續上架，並下令黨公職繼續辦理深入鄰里的宣講活動。藍綠激戰氛圍將越演越烈。

罷免

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