台東罷團今上街催票 藍營批綠營政治操作

大罷免即將進入第3階段投票，中選會今天將公告首波罷免案成案結果，台東「挫賓行動」志工一早就在市區路口高舉標語催票，向來往人車喊話「罷免我同意」。藍營批民進黨操弄大罷免，日日沉迷於鬥爭、清算與政治操作。

「挫賓行動」團體表示，2階段已過，目前只差一步的第3階段罷免投票，這一戰沒有人是局外人，因為這不是選舉，而是「護國保台」的關鍵一役，戰勝這一戰，從今天開始，他們將在縣內不定時、不定點的開始進行最後罷免活動，一直到投票日前。

今天早上7點在市區豐里橋路口，「挫賓行動」團體志工站高舉標語，向往來人車高喊「罷免我同意」、「我同意罷免黃建賓」，此舉吸引不少目光，還有機車騎士比讚回應「加油」。民進黨台東縣黨部部分黨公職人員也到場力挺。

中選會今天下午將開會審議，內容包括首波正式宣告成案的罷免案，與首波罷免案投票日期等選務事項，並於正式宣告成案後起60日內依法舉行投票。民進黨秘書長林右昌昨天也到台東參拜時，呼籲民進黨公職全力支援，做公民團體最堅實的後盾。