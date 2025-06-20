臉書粉專指罷傅不成發3千 花蓮壽豐公所斥造謠喊告

花蓮罷免立委傅崐萁將進入三階投票，臉書粉專「壽豐人出草」昨晚貼文，點名花蓮壽豐鄉長曾淑懿喊出罷免沒過，明年要發3000元獎勵金。鄉公所今早澄清絕無此事，這是造謠，將對不實消息來源及散布者提告。

「壽豐人出草」貼文指「壽豐鄉民有福了！鄉長曾淑懿挺身而出，帶頭喊出（罷免沒通過），明年要發3000元獎勵金了」，又說，「曾淑懿宣布沒通過罷免，就要用壽豐鄉公所的行政資源遺產稅，編列明年的預算發獎勵金給壽豐鄉民每人3000元」。

壽豐鄉公所今天澄清，曾淑懿不曾發表任何關於罷免案公開言論，更遑論要發罷免獎勵金的說法，這完全是造謠，把沒說過的話塞到嘴巴裡。

鄉公所聲明，今年下半年度、明年度都沒有規畫、提案或編列普發鄉親3000元的預算，歡迎檢調查；並稱公共政策歡迎具名公開辯論，但「壽豐人出草」未從以真名示人，躲在鍵盤後抹黑、惡意造謠、潑髒水。

曾淑懿說，匿名的暗黑網軍，造謠羅織出來的文字，傷害她個人與公所團隊形象與名譽；為維護壽豐鄉公所同仁聲譽和保護同仁不受汙衊，鄉公所將對網路不實消息來源及散布不實消息者提出告訴，希望司法檢調主動追究其刑責。