宜蘭罷綠委案 藍黨部3人求重刑

宜蘭地檢署偵辦罷免綠委陳俊宇連署案偵結，認定國民黨縣黨部偽造提議人名冊四千份，昨依涉犯個資法、偽造私文書罪嫌，起訴縣黨部主委林明昌、前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐等十二名黨工，建請對林、俞、陳三人從重量刑；罷團領銜人李惠玲等六人無積極參與事證，處分不起訴。

縣黨部書記長武建華說，感覺中了「連環套」，四月下旬二階領件前搜索、約談，偵辦將近二個月，二階送件截止前起訴，「時間實在太剛剛好了」，且造成寒蟬效應，有連署人擔心罷免不成會被註記、查水表要求抽件。他說，若中選會認定違法，應可判定二階不合格不要收件。現在還是持續收件，正在整理中，廿三日會統一說明。

林明昌手機被檢方查扣聯絡不上，林明昌兒子宜蘭縣議員林岳賢為父喊冤，強調父親確實不知情，批檢調胡亂拼湊、羅織罪名入人於罪。

中選會今將審定公布首波罷免案以及罷免投票日期。民進黨秘書長林右昌昨赴花蓮，批遭鎖定罷免的國民黨立委傅崐萁「不忠不義」，盼「忠義之風吹拂花蓮」。

傅崐萁反批，林右昌只拜「清德宗」、不敬關聖帝君？林右昌罵人不忠不義，綠營先把震災當舞台，再將信仰當戰場，真是神明也聽不下去。

林右昌預告明早民進黨全國黨公職會上街宣講，罷免不是惡罷，是對台灣的愛。

國民黨立院黨團副書記長許宇甄說，林右昌從一開始就沒在演，告訴大家罷免的進度，怎麼協助罷團，事實上罷團就是民進黨自己。