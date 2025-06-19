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罷藍委2階待補件前3名在台中！ 網喊：3Q不能只救中二

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委陳柏惟曾喊罷顏二階連署成功就剃光頭，昨粉專PO圖表示「我今天髮型長這樣，你知道該怎麼做了」。圖／翻攝陳柏惟粉專
前立委陳柏惟曾喊罷顏二階連署成功就剃光頭，昨粉專PO圖表示「我今天髮型長這樣，你知道該怎麼做了」。圖／翻攝陳柏惟粉專

中選會昨公布罷藍委二階待補件，全國前3名都在台中市縣區。全國首位被罷免的立委、中二選區前立委陳柏惟曾宣稱中二若過二階將剃大光頭，昨秀出很久沒整理的頭髮，喊話「中二的朋友知道該怎麼做了」，網友提醒中三、中八也很危急，要他「借一點版面給其他兩區吧！」民進黨台中市議會黨團今集結中二選區衝連署。

中選會昨公布，3縣市5件區域立委罷免案仍不足法定連署的二階門檻，其中待補件數前3名都在台中市縣區，依序是台中第3選區楊瓊瓔3464件、台中第8選區江啟臣2465件，以及台中第2選區顏寬恒2267件。網友感慨，「中局之戰最終10日！最困難果然在台中」。

前立委陳柏惟昨也PO出一張久未整理頭髮的自拍照，並在粉專發文「我今天髮型長這樣，你知道該怎麼做了」，引起網友熱議「太挑釁了吧！」、「是不是要考慮加碼+++中八！」、「太猖狂，快讓他剃」。

中八選區罷團領銜人廖芝晏則留言「是否考慮加碼中八！」也有網友著急起來喊「3Q這次的圖不能只急救中二，借一點版面給其他兩區吧！」

民進黨中市議會黨團今天到中二選區的烏日中山路三段及高鐵東路的路口拉連署票。黨團總召王立任表示，中選會昨表示中二、中三及中八選區少2000至3000張連署，請這三選區的民眾趕緊來連署，罷掉不適任的藍委；「中二解顏」發言人林宣宏表示，雖然中選會說中二選區還要補2267人，但因已事先連署，經整理還欠1千件，盼本周六黃金周能達標。

民進黨台中市議會黨團今集結在台中第二選區的烏日區路口，呼籲民眾快來連署。圖／罷團「中二解顏」提供
民進黨台中市議會黨團今集結在台中第二選區的烏日區路口，呼籲民眾快來連署。圖／罷團「中二解顏」提供

陳柏惟 罷免 民進黨

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