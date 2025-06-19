罷藍委2階待補件前3名在台中！ 網喊：3Q不能只救中二

中選會昨公布罷藍委二階待補件，全國前3名都在台中市縣區。全國首位被罷免的立委、中二選區前立委陳柏惟曾宣稱中二若過二階將剃大光頭，昨秀出很久沒整理的頭髮，喊話「中二的朋友知道該怎麼做了」，網友提醒中三、中八也很危急，要他「借一點版面給其他兩區吧！」民進黨台中市議會黨團今集結中二選區衝連署。

中選會昨公布，3縣市5件區域立委罷免案仍不足法定連署的二階門檻，其中待補件數前3名都在台中市縣區，依序是台中第3選區楊瓊瓔3464件、台中第8選區江啟臣2465件，以及台中第2選區顏寬恒2267件。網友感慨，「中局之戰最終10日！最困難果然在台中」。

前立委陳柏惟昨也PO出一張久未整理頭髮的自拍照，並在粉專發文「我今天髮型長這樣，你知道該怎麼做了」，引起網友熱議「太挑釁了吧！」、「是不是要考慮加碼+++中八！」、「太猖狂，快讓他剃」。

中八選區罷團領銜人廖芝晏則留言「是否考慮加碼中八！」也有網友著急起來喊「3Q這次的圖不能只急救中二，借一點版面給其他兩區吧！」