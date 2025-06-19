指歐陽霆非法取得濫用個資 林思銘喊告：正義不能沉默

國民黨立委林思銘今天表示，針對新竹縣議員歐陽霆非法濫用個資、惡意造謠抹黑，意圖操弄罷免案一事，他已委任律師提告。

林思銘說，對於歐陽霆長期的抹黑造謠、惡意攻擊與無端指控，他選擇冷靜面對但不是默許容忍，也相信新竹縣民有足夠的智慧明辨是非，絕不會被荒誕的謊言所誤導。

林思銘指出，歐陽霆及罷團成員自投入操作罷免案以來，不僅再次惡意捏造「300張未繳罰單」、「欠繳稅款」等不實指控，企圖誤導民意，甚至公然散播「一年超過300張罰單、幾乎天天違規」等荒誕無稽說法，目的就是為煽動仇恨、拼湊罷免連署書。完全無視社會信任與法律界線。試問，如果真有其事，監理機關依法早強制移送執行署扣薪，在長達九年的情況下，林思銘又怎會安然無事？這些莫須有的指控，早已不攻自破，謠言終究無法掩蓋真相。

林思銘強調，歐陽霆身為議員，不僅信口雌黃、惡意捏造，甚至公然散播虛假資訊，試圖混淆視聽、誤導民意。日前，歐陽霆與罷團更在新竹縣竹北市東興國小門口設攤進行罷免連署，對一位僅因表達反對意見的母親進行言語攻擊，甚至將影片上傳網路公審。這種針對孩子家長的謾罵肉搜的行為，不僅令人震怒，也已嚴重逾越社會通念所能容忍的底線。

林思銘表示，歐陽霆身為民意代表，卻知法犯法，未經他同意非法查詢他的身分證字號，並上網調閱個人資料，接著再惡意散播、扭曲事實，已明顯違反「個人資料保護法」。這樣靠偷查個資的方式來抹黑不僅不道德，更是絕對無法容忍的違法濫權。他要嚴肅提出一個警訊，如果連立法委員的個資都能如此輕易被非法取得、濫用，未來一般民眾的個資，豈不是更加不堪一擊？他絕對不能接受，也絕不會認同這樣惡劣的盜用個資行徑。

林思銘提到，過去，對於歐陽霆長期的抹黑造謠、惡意攻擊與無端指控，他選擇冷靜面對但不是默許容忍，而他也相信新竹縣民有足夠的智慧明辨是非，絕不會被荒誕的謊言所誤導。

林思銘也說，有支持者對他說：「如果你再不提告，就是在默許他（指歐陽霆）的惡劣行為。」這句話讓他深受震撼。作為一位民意代表，承載著新竹縣鄉親一票一票投下所賦予的期待，他可以承受無理的政治攻擊，但他不能容忍一位善良民眾因說出真話、表達真實意見而遭受到嚴重霸凌。這已不是政治攻防，而是對公民社會民主的踐踏。

林思銘總結，鄭重向鄉親報告，為捍衛個人權益與社會正義，他已委任律師，依法對歐陽霆提起刑事告訴，絕不寬貸、絕不退讓。凡是違法濫用個資、惡意散播謠言、操弄罷免者，他都將依法追訴到底，堅決反擊。正義不能沉默，真相終將昭彰。民主不能被抹黑踐踏，法治絕不容許偷查個資者逍遙法外。