怒批林右昌汙衊關聖帝君信仰 傅崐萁：神明都聽不下去

民進黨秘書長林右昌昨日祭出「罷免文宣三箭」後，再針對國民黨立院黨團總召傅崐萁信仰批評。傅崐萁今反擊，「林右昌只拜清德宗、不敬關聖帝君？林右昌罵人『不忠不義』，綠營先把震災當舞台，再將信仰當戰場，真是神明也聽不下去。」

傅崐萁表示，林右昌今天大剌剌走進花蓮廟門，嘴裡講著「關公是忠義的化身」，轉頭就對著一位誠心拜關公、長年尊崇傳統信仰的他大放厥詞，汙衊「不忠不義」。請問林右昌口中的忠義，是指民進黨選前跪拜神明，選後封殺媽祖的雙標行徑嗎？

傅崐萁指出，民進黨的行政院陸委會副主委梁文傑公開說：「其實不只是媽祖，各種民間信仰，包括保生大帝、神農大帝、關帝爺，這些其實都是中共用來做對台灣統戰的一些利用的工具」。那時怎麼沒人抗議？出來幫神明說話？如今大罷免的選舉到了，就搶著站到廟門口討論「何謂忠義」，真是厚顏無恥、毫無信仰。

傅崐萁批民進黨把宗教當選舉工具，選前搶著入宮繞境博版面，選後就說神明是統戰武器；這種用完就丟、翻臉比翻書還快的嘴臉，才是真正「掏空台灣、傷害信仰」的最大元凶。

傅崐萁再批林右昌，在基隆護航財團，擔任東案商場的門神，潑髒水打守護市產的基隆市長謝國樑，還發動罷免市長。今天為了一黨獨裁專制之私，推動反民主的大罷免，早已經是會被歷史唾棄的罪人、還敢拿宮廟當罷免舞台，來做人身攻擊、拿信仰當政治刀子，林右昌不配走進忠義殿堂的關帝廟，只是民進黨「選舉劇場」的小丑。

傅崐萁表示，他要正告民進黨，「信仰不是你們的鬥爭舞台，神明不是你們選舉的佈景板。真正忠義的人，不會用宗教抹黑別人。」他在5歲時開始拜關公、敬媽祖、信神明，這是他的虔誠的信仰。至今已經茹素25年，除了每日上香祈福之外，一年三節必到大廟敬敬神明，並參與各種的法會，來為國為鄉為民來祈福，絕不假借神明為己私、從不羞辱信仰來換選票。也從未以宮廟為舞台來攻擊他人，倒是民進黨從中央到地方，選舉到了就衝廟門、平時看神明如草芥，才是真正對台灣文化最大的不敬與背叛。

傅崐萁強調，「舉頭三尺有神明，信仰不是你們民進黨可以玷汙的。台灣人會看，花蓮人更會分辨。真正忠義，是在災難來臨時守護百姓，不是在神壇前演戲。」