林右昌台東參拜籲黨公職支持罷免 藍營批：操弄大罷免

民進黨秘書長林右昌今天到台東東凌宮聖帝廟參香祈福，並針對公民團體罷免立委黃建賓，他呼籲民進黨公職全力支援，做公民團體最堅實的後盾。國民黨台東縣黨部主委吳秀華批綠營「光明正大」全力操弄大罷免。

人在國外的吳秀華強烈反駁指出，民進黨「光明正大」全力操弄大罷免，如今更連演都不演了，林右昌乾脆藉著參拜之名，行抹黑之實，將宗教場所變成政治鬥爭的工具散布仇恨、挑動族群與政黨對立，完全喪失民主底線。

她表示，台灣目前正面臨美國調漲關稅的重大經濟挑戰，執政黨卻不專注於解決國家困局，反而日日沉迷於鬥爭、清算與政治操作。人民看得很清楚，誰才是真正在為國家努力，誰又只是忙著製造對立、轉移焦點。

吳秀華說，「我們相信，象徵忠義、公正、守信的關公，必定會站在真正正義的一方」。