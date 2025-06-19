林右昌台東參香 籲民進黨公職全力支援公民團體罷免

大罷免即將進入第三階段投票，民進黨秘書長林右昌今天到台東東凌宮聖帝廟參香祈福，並針對公民團體罷免立委黃建賓，他呼籲民進黨公職全力支援，做公民團體最堅實的後盾。

林右昌說，台東縣民非常勇敢及偉大，是第一個送出二階段罷免連署的縣市，比例高達144%，這是意想不到的事，有些人可能認為黃建賓也沒做什麼事，實際上傅崐萁幹的壞事，黃也都學會了。

他強調，罷免並不是國民黨說的惡霸，罷免其實是對台灣的愛，也是除害，不適任的立法委員讓他離開這位置對台東是好事，對國民黨是好事，對台灣更是好事。

林右昌表示，中選會明天公布2階連署結果及3階投票日期，呼籲民進黨公職全力支援公民團體，未來要做公民團體最堅實的後盾，6月21日早上10點全國黨公職都會站出來宣講，鼓勵大家投票。