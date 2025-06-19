罷綠委陳俊宇死亡連署案不起訴 領銜人一句話訴心情

宜蘭地檢署偵辦罷免民進黨立委陳俊宇死亡連署案，今天一口氣起訴國民黨縣黨部主委林明昌等12人，但罷團正副領銜人李惠玲、官天德，都獲得不起訴。李惠玲說，感謝司法還她清白，被問到罷免案是否繼續推動，她說「當然」。

李惠玲、官天德為罷免陳俊宇團體「滿城封宇」正副領銜人，4月24日檢調發動第一波搜索時，兩人都遭到約談，訊後分別以20萬元、15萬元交保，這段期間李惠玲相當低調，對於連署狀況不願多做回應，不過檢方今天起訴，指出沒有積極證明李、官等6人參與偽造或行使罷免案提議人的犯罪事實，犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。

李惠玲今天對於外界關心，直說謝謝，也感謝司法還她清白，至於這段時間的心情，因為她在外縣市，不方便講，整理一下心情再向外界說明，

全案在二階送件截止日前5天偵結起訴，是否繼續推罷免？李惠玲說當然，至於目前連署狀況，她僅表示還在整理中。