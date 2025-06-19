官方臉書幫黃國昌、高虹安直播造勢！綠營告發貪汙 竹市府回應

民眾黨15日在新竹舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動。綠營發現竹市府官方臉書竟幫忙直播，今天到新竹地檢署告發貪汙、違反選罷法等罪。市府也回應，虛心面對外界關切，尊重告發權利，已立即展開內部檢討與調查作業，持續精進市政工作。

民眾黨15日在新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安到場宣講，國民黨立委鄭正鈐也與黨籍市議員同框出席，藍白同台齊喊口號。

不過宣講開始後，新竹市政府一度在官方臉書直播，雖後續立刻關閉，仍遭市議會民進黨團質疑違反行政中立。市府當時也發聲明，強調這是一場誤轉播，起因是廠商操作直播系統時，未充分檢視過去臉書儲存的直播串流設定，誤串連上市府平台，對此致上最深歉意。

新竹市議會民進黨團認為，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐「公器私用」違法使用新竹市政府「官方臉書」直播政黨造勢活動，事後竟推卸責任給廠商「操作不慎」，痛批如果沒有代理市長邱臣遠授意、沒有市府小編的同意，民間廠商如何能串流官方臉書。

律師林君鴻具狀表示，利用公家資源經營的粉絲專頁，用來協助特定政黨人士從事罷免活動宣傳，這樁違法事實至少涉嫌違反「公務人員行政中立法」、「公職人員利益衝突迴避法」、「選罷法」，以及「貪汙治罪條例圖利罪」。

新竹市府發言人楊寶楨回應，虛心面對外界關切，尊重告發權利，已立即展開內部檢討與調查作業，持續精進市政工作。