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罷免連署二階送件截止前5天遭訴 國民黨宜蘭黨部：感覺中連環套

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌在內的12名黨工遭起訴，黨部表示持續努力罷免連署。聯合報系資料照
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌在內的12名黨工遭起訴，黨部表示持續努力罷免連署。聯合報系資料照

宜蘭罷免綠委陳俊宇二階送件截止日前5天，檢方起訴國民黨縣黨部主委林明昌等12名黨工，縣黨部書記長武建華說，感覺中了「連環套」，現在還是持續收件，正在整理中，23日會統一說明。

罷免陳俊宇案送件截止日為24日，檢方今天依違反個資法、偽造私文書罪嫌，起訴林明昌、書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐、黨部主任李姿慧等12人，都是黨工等12人。

檢方指出，第一階段在2月19日送件前，罷免方僅向民眾募得約3100份提議人名冊，未達一階門檻3653份，林明昌等12人抄寫偽造約4000份、行使偽造1106份，形同以「集體作弊」方式完成一階罷免程序。

武建華說，檢方於4月下旬二階領件前搜索、約談，偵辦將近2個月，二階送件截止前起訴，「時間實在太剛剛好了」。

他表示，這段期間縣黨部持續收件，民眾也很熱情，沒想到檢方今天起訴還說是「集體作弊」完成一階罷免程序，若認為有違法，早就可以請中選會開會判定二階不合格不要收件，現在感覺好像被挖了坑讓他們跳、中了一記連環套，支持罷免的民眾也會覺得做白工，擔心罷免不成還被註記、查水表，要求抽件。

武建華說，現在只剩幾天，檢調起訴「百分之百影響罷免連署」，縣黨部抱持最後的熱忱繼續努力，但也感嘆政治算計實在太深，為主委林明昌等12名被起訴的同仁抱屈，認為實在是冤枉。

陳俊宇 罷免 國民黨 中選會

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