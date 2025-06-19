民進黨團赴地檢告發竹市府「批高虹安是現行犯」 涉違法官方臉書直播造勢

新竹市市長、立委雙罷進入第三階段，民眾黨日前辦理「安定新竹、罷免投不」宣講活動，一度在官方臉書開直播，雖然後來立刻關閉，仍被市議會民進黨團抓包，抨擊公然用市府資源，新竹市議會民進黨團今天前往新竹地檢署告發，並對代理市長邱臣遠，以及市府臉書主管機關城銷處處長林昱志究責。

新竹市議會民進黨團總召、市議員陳建名說，昨天他在議會向邱臣遠代理市長，以及市府臉書主管機關城銷處處長林昱志究責，沒想到事隔多日，兩人至今仍對市府觸法行為與緣由一問三不知，難怪市民罷免高虹安的聲音這麼強烈。

新竹市議會民進黨團痛斥，新竹市政府官方臉書直播高虹安、鄭正鈐的政黨造勢活動，市府事後竟推卸責任給廠商「操作不慎」，高虹安團隊根本是「集體法盲」。如果沒有邱臣遠的授意、沒有市府小編的同意，民間廠商如何能串流官方臉書，高虹安就是「市庫通黨庫」的現行犯。

律師林君鴻具狀表示，利用公家資源經營的粉絲專頁，用來協助特定政黨人士從事罷免活動宣傳，這樁違法事實至少涉嫌違反「公務人員行政中立法」、「公職人員利益衝突迴避法」、「選罷法」，以及「貪汙治罪條例圖利罪」。