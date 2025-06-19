林思銘控罷團連署灌水 中選會嗆法盲：依法辦理無違誤

國民黨立委林思銘罷免案未達二階門檻須補件，他今天質疑罷團連署違法灌水，中選會應依法宣告罷免案不成立。對此，中選會19日回應，補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤，主張不可再給任何補提機會否則就是選務機關瀆職，是法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

罷免新竹縣國民黨立委林思銘罷團被中選會公布二階段連署須補件1938件才有機會進入三階投票。林思銘批評罷團連署灌水，湊數通過二階門檻，根本是施行詐術，中選會不應成為瞎眼無良裁判。若扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」的份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立，終結荒謬鬧劇。

對此，中選會表示，補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。舉例來說，張克晉領銜所提台北市第一選區立委罷免案於提議階段，經查對後提議份數為2696份，扣除重複提議有163份，明顯不足提議門檻，選務機關依法當給予補提機會，這是法律明文規定。

中選會指出，同理，南投、桃園、新北、台中、竹縣有關二階連署的補提，23個選務機關均依法律規定辦理。有心人士強調絕不可再給任何補提機會，否則就是23個選務機關瀆職，核屬法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

另針對外界質疑新北、台中、竹縣13日已將地方查對結果函報中選會，中選會應於當日發函給罷免案領銜人補提。中選會表示，地方查對結果依法需要經中選會審定程序，也就是需依法循例先徵詢中選會委員過半同意補提再報委員會追認，或是經中選會委員會審定後，再啟動補提作業程序。

中選會強調，無論採何種做法，都是需要作業時間，何況中選會依法速處在案，且新北、台中、竹縣的補提作業程序，也與先前南投、桃園的補提作業程序相同。