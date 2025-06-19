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林思銘批灌水連署 罷團反擊：95%造假政黨有什麼資格

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「撕除惡銘」發言人謝婷婷反駁，「林思銘做賊喊捉賊，不正視自己黨推動的95%造假連署，跑來抹黑我們灌水？」圖／本報資料照片
「撕除惡銘」發言人謝婷婷反駁，「林思銘做賊喊捉賊，不正視自己黨推動的95%造假連署，跑來抹黑我們灌水？」圖／本報資料照片

罷免立委林思銘的罷團日前被中選會公布二階段連署須補件1938件才能進入三階投票，國民黨立委林思銘今天在立院黨團舉行記者會，怒批罷團灌水連署，湊數通過二階門檻，中選會不應無視，扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」之份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立。對此，「撕除惡銘」發言人謝婷婷反駁，「林思銘做賊喊捉賊，不正視自己黨推動的95%造假連署，跑來抹黑我們灌水？」

謝婷婷指出，連署書審查單位為新竹縣選委會，審查到最後一天、最後一秒的是新竹縣選委會、非中選會。被剔除的件數最大宗為一階倡議人，依法辦理、無異議，若林思銘批判的是選罷法內容，無從回應，「我們是依法行事的公民，補件制度難道不是立法院制定的規則嗎？」

針對罷免的過程，她說，罷團依照林思銘簽署的法案、私人違法事蹟等進行揭露，不明白林思銘所謂抹黑造謠所指為何，罷團說的每一件事都是他白紙黑字簽過的法案及事實。

謝婷婷強調，每份連署書都是捍衛台灣的意志，林思銘不反省、檢討自己，卻大聲疾呼公民違法、要提告，這不也是公民想罷免他的原因之一嗎？請立法委員正視民意，勿睜眼刷瞎話、狡辯賣台行為、不正視自己不恰當的親中作為。

罷免

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